Lo echaron, ¿y ahora?

Tras una acalorada reunión con la mesa chica de la CD que preside Gabriel Pellegrino, el técnico pegó un portazo. Darío Ortíz se hará cargo del plantel y contiunuaría las próximas seis fechas. Delicado momento

Pedro Troglio dejó de ser el entrenador de Gimnasia en la jornada de ayer. Luego de una reunión llevada a cabo entre la Comisión Directiva, con Gabriel Pellegrino a la cabeza, y el ahora ex entrenador, se dio por finalizado el vínculo que había comenzado hacía menos de un año, allá por mayo del 2018. En poocas palabras, fue “invitado” a irse del Club.

El mal momento de Gimnasia parece no encontrar fin. Tras una nueva derrota, en este caso en condición de local ante Defensa y Justicia y por un insólito gol en contra, Troglio ya había dejado en el aire la posibilidad de no continuar en la institución de calle 4.

“Si las cosas no se revierten, vamos a tener que pensar en dejar el Club”, había expresado en la jornada de sábado. “Más allá de que estamos a cuatro o cinco puntos de la zona de abajo, es la primera vez como entrenador que pierdo 11 partidos en 19 fechas. Es mucho y no me gusta. Veremos cómo sigue todo”, fue otra de las frases que quedó resonando en la sala donde brindó su última conferencia de prensa al frente del primer equipo,

Sin embargo, y pese a una nueva cachetada dentro de una Superliga que lo encuentra penando, el deseo del entrenador era continuar en el cargo, algo que encontró su contrapunto con la intención de una CD que le pidió la renuncia a su cargo. Y, tras una acalorada reunión, en la que nunca estuvieron de acuerdo, el desenlace terminó con Troglio afuera de Gimnasia, en una decisión sin dudas compleja y polémica, dentro de un momento que lejos está de ser el indicado. Y ya preocupa.

Así se escribió el capítulo final de una relación que nunca fue la mejor, que tuvo varios vaivenes y que encontró en el entrenador el principal fusible de cambio.

¿Y AHORA QUIÉN?

Esa es la pregunta que ronda en un convulsionado mundo gimnasista. Tras esta decisión llevada a cabo por la conducción de Gabriel Pellegrino, ciertamente arriesgada y con poco respaldo popular para desde el deseo del hincha, la brújula no muestra un horizonte claro.

Sin nombres que aparezcan como salvadores y con espalda para “bancar” el momento más que complicado, y con el Indio Ortíz haciéndose cargo nuevamente del equipo (ver aparte), el plantel, con los jugadores elegidos directamente por Pedro Troglio, tendrá la dura tarea de enfocarse solamente en el verde césped, del cual deberá comenzar a salir sumando.

Lo cierto es que el entrenador, que hoy pasará a despedirse de sus jugadores y brindará una conferencia de prensa, no estará más detrás de la línea de cal. De esta manera, Troglio será el cuarto DT en dejar su cargo con esta CD a la cabeza, tras las salidas de Gustavo Alfaro, Mariano Soso y Facundo Sava previamente. Sorpresivo y ¿poco atinado?

EL COMUNICADO DESDE EL CLUB

Así manifestó la institución de calle 4 la salida de Pedro Troglio del Club. Si bien se habla de común acuerdo, la realidad es que el DT fue cesanteado, ya que su intención era continuar en el cargo e intentar revertir la situación.

“Tras una reunión celebrada este domingo con el presidente, Gabriel Pellegrino, y otros dirigentes del área de Fútbol Profesional, Pedro Troglio terminó su vínculo y dejó de ser el entrenador del plantel profesional de fútbol de la entidad. La decisión se tomó de común acuerdo entre los dirigentes del Club y el director técnico. Este lunes, en horas de la mañana, Troglio se despedirá de los jugadores en el predio de Estancia Chica”.

LOS NÚMEROS DE SU TERCER CICLO

Sin dudas que este último paso por el Lobo no fue lo que imaginaba Pedro Troglio cuando estampó su firma, allá por mediados de mayo del 2018.

En poco menos de un año al mando del primer equipo Tripero, Troglio disputó 25 partidos oficiales entre Superliga y Copa Argentina. De los cuales ganó sólo ocho, empató en seis oportunidades y cayó en las 11 restantes. Es decir, que de los 75 puntos posibles, el ahora ex entrenador Mens Sana acumuló 30, lo que otorga un flojo 40 por ciento de efectividad. Por ende, desde los números, quizás no sorprenda la decisión. Sin embargo, el nombre y el momento no se pueden obviar.

OTRO NOMBRE FUERTE QUE SE VA BAJO EL MANDATO DE PELLEGRINO

La salida de Pedro Troglio se suma a las ya consumadas en su momento de otros grandes representantes de la institución.

Hay que recordar que durante el mandato de la actual Comisión Directiva, el Club ha dejado ir a figuras de la talla de Lucas Lobos, Sebastián Romero y Fabián Rinaudo, de los últimos ídolos albiazules.

Es por esto mismo, que la desvinculación del otro gran nombre como entrenador Tripero (con Carlos Timoteo Griguol como el principal estandarte), rememora a quienes ya tuvieron que irse del Club de sus amores.

CUATRO ENTRENADORES EN MENOS DE CUATRO AÑOS

Una de las razones que quizás sirva para explicar el momento del Lobo es su sucesión de entrenadores, no sólo por el tiempo, sino por la diversidad de estilos de cada uno de ellos.

Gimnasia pasó del orden y el pragmatismo de Gustavo Alfaro, en la 2016/17, al “buen pie” y plan ofensivo de Mariano Soso, que sólo estuvo 12 partidos al frente del plante, con cuatro victorias, un empate y siete derrotas (36 por ciento de efectividad). Tras la salida del rosarino, la CD apostó por Facundo Sava, quien llegaba con una idea similar. Sin embargo, el Colorado tampoco superó la docena de juegos y se fue antes de lo esperado con un saldo de dos triunfos, tres empates y siete caídas.

Luego del fallido intento de Sava, Troglio apareció como número puesto. El oriundo de Luján se desvinculó de Universitario y llegó con esperanzas a lo que terminó siendo su ciclo más corto dentro del Club de sus amores.