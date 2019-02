Anna Chiara: un relato de abuso familiar subestimado por la grieta

La hija de Andrea del Boca acusó ayer gravemente a su padre de haberla sometido a diferentes abusos cuando era niña aunque en las redes cuestionaron su testimonio por la ideología política de su madre

No es el primero ni, lamentablemente, será el último relato de abuso familiar, sin embargo, el de Anna Chiara del Boca hizo mucho ruido ayer en las redes sociales, en donde, lejos de empatizarse con el drama que, según relató, sufrió de parte de su padre cuando era niña, los tuiteros cuestionaron en su mayoría su discurso por ser hija de su madre, Andrea, una de las actrices más afines al kirchnerismo y quien está acusada de malversar fondos públicos (los famosos 36 millones de pesos) en un proyecto televisivo que nunca se emitió y por el que está rindiendo cuentas en la Justicia.

“Siniestro” y “perverso” fueron algunos de los calificativos que la adolescente de 18 años utilizó para describir a Ricardo Biasotti, su padre, a quien no ve desde hace tres lustros y con quien mantiene un frente de batalla abierto desde fines de enero cuando, en el marco de una extensa entrevista (aunque “tibia”, según dijera ayer) con la revista Caras, Anna Chiara contó los padecimientos que vivió a su lado.

Un crudo recuerdo sobre una cena en la que, según ella, él la habría echado de la mesa porque “tenía olor a cul...”, comenzó una guerra mediática contra el asesor financiero, quien salió a defenderse diciendo que lo que estaba haciendo su hija era “marketing” y acusó a Andrea de pergeñar toda esta campaña de desprestigio para lanzar la carrera artística de Anna Chiara, quien, según él, busca reemplazar a su madre en la actuación.

Con todos los trapitos al sol, la que metió la cuchara en el frasco fue Amalia Granata, ex novia de Biasotti, quien, aún sin haber conocido a Anna Chiara salió en la tevé a decir que la joven mentía, y no dudó en poner las manos en el fuego por el padre de la criatura, a quien llenó de elogios.

Harta de Amalia y de todas las críticas, la joven, ayer, le mandó un video a Jorge Rial, quien, en “Intrusos”, en donde estaba la mismísima Andrea en el piso, le dio play, generando una revolución en las redes.

En el material, que llama la atención por el enorme parecido de la chica con su madre cuando era joven, Anna Chiara se defiende. “Hablo porque es mi derecho y se mintió mucho en cosas delicadas”, explica, mirando a la cámara de su teléfono móvil, sentada en el comedor de su casa.

Y sale enseguida al cruce de los que la acusan de buscar prensa, entre ellos su padre: “Estoy en mi casa tranquila. Sola. No paseándome por los programas ni haciendo notas ni ensayando para el Bailando. Estoy acá estudiando. Pero se dice que busco marketing y que quiero prensa. Dice mucho de lo cobarde que sos. Hablo de mi caso porque es mío y de nadie más: solo mío”.

Y fue a los bifes: “Se quiere sacar el foco de lo más importante, que un juez penal a pedido mío pidió que no me viera. ¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Ví todo porque ni taparte sabías. Ni para eso servís…”. Y siguió: “Me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mi mamá. La llamabas ‘puta’. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa, ¿no te acordás? Yo sí, vos también y por eso no das la cara, porque no tenés”.

Luego apuntó contra Granata, a quien tildó de “vocera” y acusó a su padre de “financiarla” porque, según ella, “no hay otra opción para defenderte”. También dijo que, de niña, vio “bolsos con dinero arriba de la mesa”.

Y cerró contundente: “No te odio. Odiarte es una pérdida de tiempo, lo único que siento por vos es vergüenza. A mí nadie me lava el cerebro. Es mi testimonio, mañana es el de otra, porque, lamentablemente, la fila no termina acá. No nos subestimen más porque no nos callamos”.

ECOS DIFERENTES

A diferencia de otros relatos, la denuncia pública de Anna Chiara no cayó bien, al menos en las redes sociales, en donde gran cantidad de tuiteros descalificaron el testimonio.

“Se viene la segunda parte de ‘Estrellita mía’. Me encanta porque habla igual que su mamá cuando actúa”, escribió una usuaria, suspicaz, y otra completó: “Sobreactuada y patética, igual a la madre. No le creí nada”.

También estuvieron los que, como en la nota con Caras, la acusaron de buscar un lugar en el certamen de Tinelli: “Que vaya al psicólogo. Cuántos casos hay de este tipo o peor. Quiere entrar al bailando”.

Aunque un comentario común fue el descrédito del relato por la ideología política de Andrea del Boca, y su situación judicial. La primera, claro, fue Amalia Granata, quien, mientras Rial emitía el video y entrevistaba en vivo a la actriz, la ex “Gran Hermano” descargaba su furia en Twitter: “La señora mitómana que se sienta en los programas de tv a hablar pavadas... por qué no nos explica de que vive actualmente????? O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos !!!”. Y agregó: “Cuando no llegues a fin de mes, acordate de Andreíta que con los 36 millones de TUS impuestos se pasea con el abogado por todos los canales ensuciando al papá de la hija para desviar la causa”.

“Con qué cara habla cuando la acusan de robarse semejante cantidad de plata !! No le creo nada ni a Ana y menos a Andrea del Boca nefasta mujer”; “De tal palo tal astilla, que difícil creerle a Anna del Boca!!”; “Es IMPOSIBLE que una niña, como Anna del Boca tenga un mínimo equilibrio mental, con la madre manipuladora que tiene”; “Qué mala actriz es Anna Chiara Biasotti. Hasta en eso se parece a la madre. Piensan tapar el choreo con estos videos? Andrea Del Boca, no importa el circo que hagas, ¡queremos que devuelvas lo que robaste y vayas en cana!”, fueron algunos de los miles de comentarios que generó el video.

De todos modos, hubo varios tuiteros que defendieron a la joven. “Sienten tanto odio por una ideología política que ni siquiera se dignan a escuchar y sentir empatía!!!”, sostuvo una usuaria y otra sumó: “Es triste que mujeres no le crean por la ideología y no sientan empatía por lo que sufrió esa chica, si fuera una actriz macrista estarían diciendo ‘pobre chica’. Yo les creo a las mujeres no me importa la ideología, ni color de pañuelo”.