Época de vacas flacas: en las carnicerías la crisis pega fuerte en ambos lados del mostrador

La suba del precio de los cortes y la caída del consumo, se combinan con alquileres y tarifas por las nubes para poner en jaque al sector. Advierten que ya empiezan a cerrar locales

| Publicado en Edición Impresa

Búsqueda de recetas económicas y rendidoras, inclusión en la dieta cotidiana de cortes alternativos, viajes desde los barrios al centro en busca de precios accesibles, todo vale para los platenses a la hora de plantar batalla a la inflación y no resignar el espacio que la carne vacuna tiene en la cultura culinaria doméstica. Pero se trata de una pelea desigual, y la

crisis acecha de ambos lados del mostrador: los carniceros aseguran que sus clientes “no dan más”... y ellos tampoco.

Los significativos y recurrentes aumentos en los precios de la carne, en las diferentes instancias de su cadena de comercialización, se confabularon con la caída de los ingresos provocada por la recesión, y las subas en los alquileres e impuestos, para poner en jaque a muchos minoristas del rubro.

La tentación de rendirse y enfundar definitivamente el cuchillo y la chaira acecha sobre todo a quienes no pertenecen a cadenas ni franquicias y carecen de espalda financiera como para resistir la época de vacas flacas. Ayer le tocó a un local de 122 y 68, en la frontera entre La Plata y Berisso, blanquear que a fin de mes bajará la persiana para siempre.

“No lo cierro antes porque ya tengo pago el alquiler mensual, si no, no me hubieras encontrado acá” sentenció Andrés, el carnicero, con 45 años de experiencia en el rubro. Y se sinceró: “ya no puedo solventar los costos que tiene el negocio. Los gastos están superando a los ingresos, y los proveedores nos suben los precios cada dos por tres. Por eso tomamos la decisión de cortarla acá”.

“En promedio, el consumo ha caído entre un 60 y un 70 por ciento” estimó el comerciante: “la gente consume pollo, pero ya no consume carne porque no le dan los números”.

En las últimas semanas, otros locales del sector radicados en nuestra región se encargaron de dejar en claro públicamente, con carteles y letreros improvisados e incluso con cierres temporarios, las dificultades que alegan estar enfrentando.

En este sentido, a inicios de febrero, una cadena local dejó de operar por cinco días en la zona de plaza Rocha, como consecuencia del “alto costo desmesurado” de las reses. Y hace una semana, un comercio de 5 y 69 instaló un cartel que decía “por un aumento excesivo en la carne queda suspendida su venta”.

Otros minoristas comenzaron a restringir la aceptación de tarjetas de crédito, asegurando que “si esperamos a cuando nos hacen la liquidación, ya quedamos abajo de los aumentos mayoristas y no podemos renovar el stock”.

“Los cortes caros ya no los lleva nadie, y se han suspendido los asados también por el contrapeso del hueso en el rendimiento” advirtió el presidente de la Asociación de Carnicerías porteña, Alberto Williams: “un kilo de asado puede valer 240 pesos, con lo que apenas dos kilos son $500... ¿quién los puede consumir?”.

El referente de los carniceros evaluó que, si bien por la caída en la demanda queda poco margen para aumentar los precios, el ingreso de “poca hacienda” en el mercado de Liniers presiona al alza.

“El precio de la carne está aumentando más en Liniers que en las carnicerías” señaló Williams, quien vaticinó que “van a tratar de estabilizarlo en estos días” y aclaró que “las carnicerías van un poco rezagadas con los aumentos”, porque no han trasladado el total de sus subas de costos a los precios, “pero se las arreglan para subsistir con los productos preparados y ofreciendo otros rubros”.

En los últimos días de enero, la carne escaló entre el 15 y el 20 por ciento. Muchos carniceros se desayunaron de esto al volver de sus vacaciones, al igual que los consumidores. En un local de la zona de diagonal 80 y 47, frente al que habitualmente se forman colas de vecinos con la intención de aprovechar cortes a precios populares, se recordó que hace diez días todos los cortes escalaron entre veinte y treinta pesos.

En otro local de la zona se indicó que después del aumento de diciembre, los precios se mantuvieron estables casi todo el mes de enero, pero se trató de una amesetamiento efímero: “me fui de vacaciones el 12 de enero y la carne tenía un valor, pero al regresar el 28 la tuve que aumentar 30 pesos por corte, es decir una cifra cercana al 15 por ciento”.

Alberto Williams apuntó que “para el 20 de diciembre el kilo de media res se pagaba 106, y hoy lo estamos pagando 145 pesos, sobre lo que tenemos que agregar un margen de utilidad. En total, el acumulado es mayor al 30 por ciento, un completo disparate”.

“Vivo de changas, somos tres en casa, y hay que hacer malabares con el presupuesto para meter en el guiso o el estofado un pedazo de carne” revela Juan Gorosito, de Melchor Romero: “en el centro conseguimos precios un poco más baratos, por eso venimos “. Miriam Ramírez, de Altos de San Lorenzo señaló que “junto a mi hija y mi nieta, a veces, reemplazamos carne de vaca por pollo, y sobre todo caminamos buscando buenos precios”.