“No me gusta que haya gente que haga la plancha cerca mío”

El DT millonario hace varias fechas que no se siente cómodo pero ayer puso luces sobre sombras y todo quedó más claro

| Publicado en Edición Impresa

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que no le gusta que a su alrededor quieran “hacer la plancha”, porque siempre lo movilizan los nuevos desafíos, y se abstuvo de confirmar el equipo que jugará el domingo ante San Martín de Tucumán por la vigésima fecha de la Superliga.

“No me gusta que haya gente que quiera hacer la plancha cerca mío porque se consiguieron cosas eternas, eso me enoja; a mí me moviliza estar sentado acá y quiero nuevos desafíos porque estos son los momentos para poder cambiar y generar”, aseguró el “Muñeco” en una rica conferencia de prensa.

En este sentido opinó: “No me gusta sentarme en un lugar para observar todo luego de todo lo que pasó, muchos me lo dijeron, pero yo sigo estando, no me detengo, hay mucha buena energía para seguir consolidando, es un momentos para seguir intentando y no conformarse”.

En cuanto al equipo para jugar ante San Martín de Tucumán, el DT no dio detalles de la formación titular y aseguró: “Mañana (por hoy) voy a determinar el equipo que va a jugar y veré cuáles son las mejores opciones que me convencen más para este partido”.

Además confirmó la presencia del delantero Ignacio Sccoco entre los concentrados: “Nacho es una opción, pero decidiré después quiénes van a arrancar, hace mucho que no juega, a medida que pasa el tiempo está mejor entrenado y le iré dando minutos, esa es la idea”.

Respecto de la rápida adaptación del defensor paraguayo Robert Rojas, el técnico destacó: “Lo observamos cuando enfrentamos a Guaraní y le hicimos un seguimiento porque nos gustó, no es fácil llegar y ponerse la camiseta y lo está haciendo bien, recién llega pero tiene mucho para ofrecer”.

Y agregó: “Estoy contento por los refuerzos, se adaptan y crecen, en la cancha lo hacen también, eso es importante. (El ex Belgrano Matías) Suárez y Rojas jugaron y mostraron cualidades, eso es importante para el equipo”.

“Lo de Carrascal es distinto, le falta, viene de unas vacaciones largas, de otro fútbol y debe acomodarse. Va a jugar cuando considere que está en buena forma como lo hago con todos los integrantes del plantel”, añadió.

Ante la consulta sobre otros equipos de la Superliga, el “Muñeco” destacó: “Veo buenas intenciones, me entusiasma verlos, los dos que pelean en el campeonato (Racing y Defensa y Justicia) han hecho mérito para estar ahí, son dos equipos que han tenido momentos buenos“.