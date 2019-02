Tomás Fonzi intentó casarse por tercera vez con su novia, sin éxito

| Publicado en Edición Impresa

Tomás Fonzi lleva tres intentos fallidos de casarse con su novia. De sus dos primeros intentos se sabía. El actor reveló ahora el tercero. “Después del nacimiento de Teo, le volví a decirle a Leti de casarnos, fui y saqué turno con el Registro civil pero no sucedió. ¿Qué pasó? Un tema de logística. En realidad, fue más que nada un gesto de amor más que otra cosa. No necesitamos nada más para validar nuestra relación y fue simplemente un gesto de amor. Saqué el turno en el Registro Civil y nunca nos presentamos porque se nos complicó, teníamos un viaje armado y no era un buen momento. A lo mejor, lo hice a propósito, no lo sé”, relató Fonzi, aunque aclaró que no pasa nada: “Ni ella, ni yo necesitamos revalidar nuestra relación con un papel. El casamiento sería más bien por una cuestión de formalidad burocrática”.