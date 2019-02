Oscar Martínez: “Ganar un Oscar sale mucho dinero”

| Publicado en Edición Impresa

Oscar Martínez decidió decir lo que opina de los Premios de la Academia en la antesala de la prestigiosa premiación: “Para que una película empiece a figurar entre las barajadas para ser nominada en el Oscar tenés que poner mucho dinero”, aseguró el actor de “El Ciudadano Ilustre”, que se prepara para estrenar en cines, el jueves, “La misma sangre”.

“Si no hacés una movida importante ocho meses antes no entrás. Ganar un Oscar sale mucho dinero. Todo esto, me lo contó gente de las Academias en Estados Unidos. Es así, tenés que hacer una campaña, poner mucho dinero, contratar una agencia que te represente, empapelar la Ciudad de Los Ángeles. Hay que tener mucha presencia”, disparó.