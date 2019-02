Mañana sale a la calle el libro del Indio Solari: "Recuerdos que mienten un poco"

Se trata de diálogos del artista con el escritor Marcelo Figueras. Allí repasa su carrera y algunos aspectos personales de su vida



"Recuerdos que mienten un poco" (Sudamericana), el libro donde el Indio Solari mantiene un extenso diálogo con el escritor Marcelo Figueras, llega este viernes a las librerías de todo el país y sus fanáticos lo esperan con ansiedad.

Según trascendió, en la obra el artista repasa su infancia, analiza sus discos y conciertos, repasa sus ideas, inspiraciones e influencias, y responde críticas. También se refiere a la relación con el público y la prensa, y transita la experiencia de los Redondos hasta su disolución.

"Las memorias del Indio Solari, creador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde sus orígenes en Paraná hace 70 años hasta hoy, atravesando la historia de sus bandas disco por disco, sus comienzos, sus influencias, su independencia militante, su compleja relación con los medios, sus polémicas, y su presente personal y artístico", reza la sinopsis oficial.

Algunas de las citas que ya comenzaron a circular hablan de las letras, el dinero, los conciertos y el futuro del cantante.

LAS LETRAS. “Mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción, soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes. Pero, cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo... Ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera y así lo entienden.”

EL DINERO. “Los que no están a favor de que uno siga infectando la sociedad hablan del millonario, con la intención de separarme de la gente. Como diciendo: Este dice esto, pero es un ricachón. Cuando yo no dije nunca que el dinero era malo. Lo único que distingo es entre los que se lo ganan de forma genuina o no. Si te lo ganaste bien, disfrutalo. Pero doná algo al Garrahan de vez en cuando, turro.”

LA SEPARACIÓN. “Lo que pasó esa noche me sorprendió... Lo único que sé es que seguimos gritando hasta que Skay se fue a la mierda, porque no le gustan las situaciones tensas. No recuerdo si al final dije expresamente Esto se acabó acá, pero me subí al coche... y volví a casa. ...Me enfurecí tanto que no daba para volver atrás. Porque esos son los términos en que yo vi y sigo viendo la cosa: para mí fue una traición. Que arruinó un eje de mi vida, algo central. Más allá de Bruno y de Virginia, no me han pasado cosas más importantes: ¡como proyecto de vida, yo fui un Redondo durante casi toda mi existencia!”.

EL FUTURO. “Me va a costar convencer a la gente de que no voy a tocar más. Casi nadie quiere creerlo,¿no?”.