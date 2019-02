Causa de los sobres: la defensa de cuatro ex comisarios pidió la absolución

La defensa de cuatro ex comisarios que están siendo juzgados en La Plata acusados por cobrar coimas a comerciantes de la ciudad solicito hoy la absolución de sus defendidos, al considerar que no se pudo probar en las audiencias orales la existencia de los delitos que se le imputan.

"El alegato de la fiscalía es inconsistente y sin pruebas. No pudo probar los delitos", argumentó el abogado Oscar Salas durante la audiencia de alegatos que se realizó hoy en los Tribunales penales de La Plata.

Salas es el abogado defensor del ex jefe de la Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

"La acusación y la causa, es política. Se trato de una campaña que solo tuvo el objetivo de desprestigiar a la policía bonaerense para atribuirse la lucha contra la mala policía con una campaña mediática a muy bajo costo", dijo el abogado defensor en referencia a los 153.700 pesos que fueron hallados en sobres en la Departamental de La Plata.

Salas desestimó también las declaraciones de varios de los testigos que concurrieron a las audiencias "porque hablaron de temas generales de la policía pero nunca individualizaron a los supuestos efectivos que participaron de los delitos".

Una fuente judicial explicó a Télam que mañana será el turno del alegato de la defensa del ex comisario de Los Hornos Sebastián Cuenca y luego se pasará a un cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de marzo.

Ese día será el turno de la defensa de los otros 4 ex comisarios también juzgados por esta causa: el ex jefe de la comisaría segunda, Sebastián Velázquez; el de Villa Elisa, Raúl Frare; el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y el de la cuarta, Juan Retamozzo, quien llegó libre al juicio.

Ayer, en su alegato la fiscalía pidió nueve años de prisión para los cuatro ex jefes policiales que se desempeñaban en la departamental y ocho años y seis meses para los ex comisarios que estaban a cargo de dependencias policiales.

En su alegato, Victoria Huergo sostuvo que quedó probado que en el período comprendido "al menos" entre los meses de diciembre de 2015 a marzo de 2016, "un grupo conformado al menos por nueve funcionarios policiales, conformaron e integraron en forma organizada una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha Jefatura".