Quedó libre el ex tesorero de Lotería en la gestión Scioli

El ex tesorero de Lotería bonaerense Jorge Maggi recuperó la libertad en la causa que fue detenido junto al ex presidente de ese organismo, Jorge “Piedrita” Rodríguez, ambos acusados de “peculado”, presuntamente con el manejo de fondos millonarios destinados a la publicidad. Fuentes judiciales indicaron que Maggi ofreció un inmueble y un auto para reemplazar la caución de 2.000.000 de pesos fijada por la jueza Florencia Butiérrez. A Rodríguez le fijaron 3.000.000 de pesos de fianza, monto que depositó en efectivo y así el ex funcionario recuperó la libertad. Ambos siguen vinculados a la causa.