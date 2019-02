La pareja más odiada de la farándula: ¿Por qué todos detestan a Cabré y Laurita?

Ya eran poco queridos en el medio del espectáculo antes de estar juntos. Ahora, sus enemigos redoblan los ataques. ¿Es envidia ante su éxito o ellos se lo ganaron?

Mañana es el cumple de Nicolás Cabré. Junto a él estará, sin dudas, su hija Rufina, que lo ama incondicionalmente. Su familia, claro. También, Laurita Fernández, su actual pareja. Pero no mucho más: ni siquiera los amigos de ella engrosarán la asistencia a la velada, porque ni él ni ella han sumado muchos amigos en el mundo de la farándula, y sí, muchos enemigos.

Cabré ya era un personaje molesto para los famosos: hosco, de perfil bajo, reacio a hablar de su vida personal y de “jugar el juego mediático”, pero con una vida amorosa de telenovela, escandalosa, el actor cómico ya era un personaje que generaba resistencia. Y encima se puso en pareja con Laurita, que surfeando la nube de un éxito que no se detiene es envidiada y criticada por medio mundo: juntos, se han constituido en la pareja más detestada por el mundillo. ¿Envidia o algo más?

El historial de Nico es conocido: con 29 años de carrera en sus 39 años de vida, el actor ha tenido roces con varios compañeros, incluido con Mariano Martínez, con quien formó dos duplas emblemáticas en el prime time televisivo, primero como los hermanos Marquesi en “Son Amores” y luego en “Los Únicos”.

Aunque se han amigado en el último tiempo, Mariano contó que estuvieron hasta seis meses sin hablar por sus roces, derivados, explicó el galán, de la “inmadurez” de ambos.

Si las conquistas de sus compañeras de elenco ya es una costumbre (de Eugenia Tobal a Laurita, pasando, claro, por Sole Fandiño y La China Suárez), las peleas con sus compañeros también es habitual: recientemente, Arnaldo André reveló que en aquel set de “Los Únicos” también tuvo una disputa con el playboy más eficaz de la farándula.

“Estábamos con los últimos ensayos antes de hacer Los Únicos en el Teatro Ópera. Había una página y media del guión en la que mi personaje no decía nada. No tenía ninguna acción. Entonces le propuse a (el director) Marcos Carnevale que mi personaje saliera de escena. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador. Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez. Pero se ve que Cristian se olvidó de avisar y, al día siguiente, vino esa escena y yo me fui. De repente había que decir eso, todos miran y no me encuentran…”, explicó el actor.

“Ahí fue cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Él agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue. Obviamente yo no me quedé callado. Eso me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón, y aunque tuviese razón, me lo tendría que haber dicho en otro momento, por respeto hacia mí. Me lo dijo en un mal tono”, continuó.

Tal fue la discusión que el propio Arnaldo André contó que había hecho una cartulina en la cual tenía una cuenta regresiva para dejar de trabajar con su compañero... Una experiencia “muy desagradable”, que provocó además que cuando Eugenia Tobal se casó con Nico, ésta tomó distancia. “Éramos muy amigos. A partir de su casamiento, Eugenia ya no era la misma. Sus abrazos ya no eran los mismos. Sentí que me había sacado a mi amiga, creo que eso es lo que más me dolió”. Tremendo.

Y la percepción, de André y la pública, de Cabré, empeoró aún más cuando Nico dejó a Tobal, tras su frustrado embarazo, embelesado por una nueva compañera de elenco, La China Suárez, un amor producto del cual nació Rufina...

En aquella tira de El Trece, Cabré compartió elenco con Nico Vázquez, con quien se trenzaría casi a las piñas en “Mis amigos de siempre”, un par de años más tarde. Aunque Vázquez le bajó el perfil varias veces a aquella pelea diciendo que, simplemente, son personalidades distintas, Gonzalo Heredia, que intercedió en la pelea, habló de las energías negativas del polémico intérprete.

Retirado de la luz pública durante un par de temporadas, Cabré volvió a trabajar en tevé y, por ende, fue obligado a dar notas... y a participar de nuevos escándalos. El más reciente, claro, fue con Flor Vigna, que por pedido de la producción publicó una foto en su Instagram durmiendo con Nico para promocionar la tira “Mi hermano es un clon”. Nico le dijo a Laurita que Flor lo buscaba y Fernández, lejos de callarse la boca, salió a denunciar a Vigna en los medios.

JUNTOS SON DINAMITA

La pareja comenzaba a ganarse el mote de la más odiada con esa polémica, aunque, está claro, todos en la farándula estaban preparados para odiar a estos enamorados. Porque estamos hablando de una dupla que componen no solo el cascarrabias Cabré, sino Laurita Fernández, tantas veces tildada de trepadera y dueña de un éxito sin freno que pone a sus enemigos con los pelos de punta.

Las peleas de ella son infinitas. Estamos hablando de la rubia que fue eliminada del grupo de WhatsApp de los jurados del “Bailando”, sencillamente, como contó Marcelo Polino, porque no se la bancan, y que cuenta entre sus enemigas a Mica Viciconte, Lourdes Sánchez, Yanina Latorre... Hasta ex amigos como Ángel De Brito la han acusado repetidas veces de “subirse al caballo”.

Siempre tildada de “trepadora”, particularmente por su relación con Fede Hoppe, productor del rey del circo, Marcelo Tinelli, una relación que le dio notoriedad para salir del montón de bailarinas que forman parte del staff de “ShowMatch”, a este proyecto de diva parecen querer hacerle pagar muy seguido un derecho de piso que ella no reconoce. Su meteórico ascenso, además de despertar suspicacias y comentarios maliciosos sobre lo que hizo para lograr ciertas posiciones, genera envidia en una industria que no puede creer que la bailarina, ex del Carmencito, se esté yendo a trabajar al exterior y ningunee los programas de la tarde.

Ella, lejos de agachar la cabeza, sostiene una actitud combativa frente a los rumores. “Cuando empecé a salir con Nico decían que en realidad salía con Gustavo Yankelevich. ¡A nadie se le ocurrió que él me podía elegir por lo artístico! ¿Por qué siempre la duda de que me acosté con alguien? Es más bien un problema del otro que mío”, disparó en una entrevista con Revista Gente, en la que, además, lanzó: “En relación a estar agrandada. fueron muy duros conmigo este año. Tuve que pagar el derecho de piso. Aprendí que no iba a conformar a todos. Que confíe en mí no significa que esté agrandada”.

“¿El éxito genera envidia?”, le consultaron. Y ahí sí, Laurita eligió esquivar la polémica: “Estoy en un momento maravilloso, pero no miro a mi alrededor. No es por esquivar la pregunta. Voy a trabajar para que lo sea. Quiero que me sigan eligiendo, pero no doy por sentado el éxito. Si molesta que me vaya bien, el problema es del otro”. Sabias palabras: ya decía Jonathan Swift (según John Kennedy Toole) que “Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él”.