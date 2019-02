Los platenses marcan la tendencia en Jaguares para el Súper Rugby

La franquicia argentina del campeonato de rugby más exigente del mundo tiene a cinco rugbiers de nuestra ciudad en la pretemporada. Se viene una edición especial y ellos tienen la palabra

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

Una nueva temporada está por comenzar para Los Jaguares y los rugbiers de nuestra ciudad nuevamente son protagonistas del primer nivel en el rugby internacional.

Agustín Creevy y Rodrigo Bruni por el club San Luis, Joaquín Tuculet e Ignacio Mendy por Los Tilos y Nahuel Tetaz Chaparro por La Plata Rugby llevarán la bandera platense en el mejor campeonato del mundo: el Súper Rugby.

Como no podía ser de otra forma y ante tamaña convocatoria, este diario realizó un jugoso informe con los principales tips acerca de la franquicia argentina, que este año será conducida por el ex puma Gonzalo Quesada.

“NOS PREPARAMOS PARA UNA TEMPORADA MUY EXIGENTE”

El que abrió el fuego fue el símbolo del club San Luis, Agustín Creevy que dijo: “Estamos entrenando muy bien en Newman, que fue lo que eligió la Unión para nosotros. Realmente estamos muy cómodos”. A lo que agregó: “La llegada del nuevo staff también vino muy bien, son unos increíbles profesionales y por sobre todo, buenas personas; si bien ya habíamos trabajado con alguno de ellos el año pasado con Los Pumas, esto es distinto”.

“Disfrutamos mucho cada entrenamiento, la pretemporada está siendo muy dura, pero somos conscientes que eso nos dará las armas para encarar un año que será muy exigente. Tanto con los Jaguares como con Los Pumas”. A lo que añadió: “Tendremos un año muy cargado. El equipo viene trabajando a conciencia, haciendo algunas cosas nuevas, pero fortaleciendo lo bueno que hicimos en la temporada pasada”, argumentó el hooker formado en San Luis.

“Que haya cinco jugadores de nuestra ciudad es espectacular, habla del gran trabajo que se viene haciendo desde hace rato en el rugby platense en todos los clubes. Obviamente ya los conocía a todos, al único que no tenia era a Kiki Mendy. Un crack, que es categoría 2000, algo que me llamó la atención...¡¡¡estoy jugando con un chico de 18 años!!! y eso me dice que estoy grande, pero me pone contento porque es la certificación de lo bien que se trabaja con los juveniles en nuestra ciudad.”

“Estamos todos muy ilusionados con hacer una gran temporada” finalizó el jugador de Jaguares y Los Pumas.

“SOY UN AFORTUNADO POR LO QUE ME ESTÁ TOCANDO VIVIR”

La posta marista la toma el fortísimo tercera línea de San Luis Rodrigo Bruni, que ante la gran chance que tiene dijo: “El momento que siempre esperé.. ¡¡llegó!! Estoy muy contento por el lugar que me toca ocupar, soy un afortunado por todo lo que me está pasando”. A lo que añadió: “Creo tener los pies sobre la tierra y la verdad es que estoy muy cómodo y realmente bien con lo que estoy dando”.

Respecto a las diferencias que evidenció entre el rugby de la URBA y el altísimo nivel que se encontró en Jaguares, Bruni aseguró: “Las diferencias son muchas, acá todo es 100 % rugby y de que forma podés estar mejor para poder hacer mejor tu trabajo; desde lo físico, lo mental, la nutrición. Todo. Y en el club uno hace lo que puede para entrenar, disfrutar y poder estar dentro de una cancha. Me veo muy bien”.

“Igual todavía no estoy confirmado si me ponen o no; porque son pocos los 3ras líneas, pero estoy bien y con muchas ganas. Me gusta jugar de 8 y esta bueno”

En septiembre se va a disputar una nueva edición de la Copa del Mundo de Rugby y allí estarán Los Pumas; Bruni es parte del sistema desde hace más de dos años y como se sabe, solo se pondrán la camiseta nacional los jugadores que tengan relación con la UAR: “Para el mundial falta mucho y no tengo ni ganas de pensar eso. Primero lo primero. Y como siempre te dije nunca uno se ve en el lugar que está. Y te soy sincero, no me quiero imaginar más allá del próximo partido para el cual me convoquen. Las cosas cuando me sorprenden, me gustan más”

“Me encantaría poder estar en el grupo que juegue el Súper Rugby, eso sería lo ideal, pero primero estoy haciendo las cosas bien en la pretemporada. Quiero estar bien con el sistema, sentirlo, por decirlo así. Pero bueno, estoy con muchas ganas de poder medirme en este nivel”.

“EL STAFF TIENE UNA CAPACITACIÓN ENORME, APRENDEREMOS MUCHO”

La continuidad de la charla cambia el rumbo y mira para Gonnet donde el crédito de La Plata Rugby en la franquicia hace aparición y marca territorio: Nahuel Tetaz Chaparro tomó la palabra y dijo:“Estoy sumando otro año más de experiencia en el Súper Rugby, ahora estamos enfocados en lo que viene, quiero recuperarme 100 % del hombro, para estar disponible del staff y que poder darles otra opción de juego”.

“Estoy más maduro con muchas ganas, con mi familia creciendo; la verdad es que estoy muy centrado en la familia, en mis hijas, con mi señora y los más cercanos”, aseguró el fortísimo pilar.

Gonzalo Quesada se hizo cargo esta temporada como Head Coach y respecto a lo que ex jugador de Los Pumas, que arriba a la franquicia con una vastísima experiencia en el rugby francés, Tetaz Chaparro dijo: “Se nota que el staff tiene una capacitación enorme, ojalá todos podamos aprovechar eso, está buenísimo tenerlo al alcance de la mano, el grupo esta pensando en mejorar cada día y enfocarnos en tener una gran temporada, es fundamental”.

LA VEDA A LOS JUGADORES EXTRANJEROS EN LOS PUMAS

La UAR apostó de un tiempo a la fecha al desarrollo de su estructura y cerró las puertas de su principal equipo: Los Pumas; todo aquel jugador que no sea parte de su sistema, está afuera del seleccionado. Sobre la temática, el jugador con pasado canario agregó: “Es un tema complicado, a mí no me gusta hablar mucho, pero creo que siempre en Los Pumas tienen que jugar los que mejor estén; jueguen donde jueguen. Más allá de eso, pasa a ser un tema de escritorios y yo soy jugador. Lo tienen que solucionar los dirigentes, para el bien del seleccionado y del rugby argentino en general”.

“Tenemos un rugby profesional muy nuevo, pero por esto han pasado todos los países y es un camino que nosotros irremediablemente, tenemos que atravesar”, explicó el pilar.

Que haya cinco jugadores de la ciudad en la franquicia es histórico y Tetaz Chaparro, sobre esto añadió: “Que el rugby de La Plata tenga cinco jugadores en este nivel es muy bueno, nutrir siempre con calidad y cantidad a los seleccionados, es importantísimo; no hay que dejarlo pasar por alto, habla muy bien del rugby de la ciudad” comentó por último.

“FÍSICAMENTE ESTAMOS MUY BIEN Y MI RODILLA ESTÁ RESPONDIENDO”

Uno de los jugadores más queridos del plantel es Joaquín Tuculet y desde la lesión que sufrió en mayo del 2018, el grupo de Jaguares no veía la hora de su vuelta. Y ya está, a la par de sus compañeros, dándole duro y parejo en Newman.

El de City Bell, siempre desde su bajo perfil le puso palabras a lo que esta viviendo desde el seno de la Franquicia y dijo: “El equipo está muy bien, después de la cuarta semana de pretemporada, se ven cosas buenas y eso está más que bien. Físicamente se nota que está muy bien y desde lo personal, la rodilla, me está respondiendo bárbaro; pude hacer todo y de a poco voy agarrando el ritmo que necesito para jugar en este nivel”.

“No hay muchas diferencias con lo que trabajamos el año pasado, porque ya se ha trabajado con Gonzalo Quesada; él estuvo muy presente junto a Mario Ledesma en Los Pumas y obviamente él tiene su esencia, sus cosas; Quesada es un entrenador muy exigente y es una persona que prioriza el grupo por sobre todas las cosas y eso es muy importante”, analizó Tuculet.

NUESTRA CIUDAD MUY PRESENTE

Los Tilos estará presente como nunca en los primeros planos del rugby internacional y Tuculet ante esto dejó sus conceptos acerca del jugador más joven del plantel, Ignacio Mendy: “Lo de Kiki es muy bueno, se lo ve disfrutando todo y eso también es reconfortante. Además que haya cinco jugadores de nuestra ciudad en la franquicia habla de lo importante que es el rugby en la ciudad de La Plata y de cómo año a año se van sumando jugadores” finalizó.

“ESTO ES OTRA COSA”

Y finalizando la ronda de testimonios platenses en los Jaguares, llegó el turno para el jugador más joven del plantel, Ignacio Mendy: “Está buenísimo esto que estoy viviendo con el equipo. Es otra cosa, la velocidad, el rugby, todo lo que se entrena; realmente es otro nivel. Estoy muy contento de poder vivir lo que estoy viviendo. Creo que lo que más me sorprendió fue el trabajo físico enorme que venimos llevando a cabo. Te diría que eso fue clave. Nunca había realizado algo así; los trabajos que el staff elabora tanto en ataque como defensa son increíbles y a veces no caigo de lo que estoy haciendo”, comentó por último el juvenil tilense.