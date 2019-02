Estudiantes hizo agua en San Juan y vivió una noche de terror

Leandro Benítez armó un equipo con lo que tenía y el local, con poco, terminó imponiéndose por goleada. Fallas en el fondo y pocas ideas en los últimos metros. Un partido para el olvido que llenó de nubarrones el presente

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Estudiantes llegó a San Juan con el objetivo de cambiar la imagen mostrada ante Vélez la fecha anterior y terminó exhibiendo una peor: derrota 3-0 ante San Martín que preocupa pensando en el futuro. En el fondo no estuvo sólido y en ofensiva, a pesar de que en varios pasajes tuvo la posesión del balón, le costó ser punzante en los últimos metros. Hace siete encuentros que no conoce la victoria en el campeonato de la Superliga

El once inicial que puso anoche Leandro Benítez estuvo lejos de ser el ideal para él, ya que en los últimos días cinco jugadores sufrieron lesiones: Iván Erquiaga, Rodrigo Braña, Pablo Lugüercio y Mariano Pavone ni siquiera se subieron al avión que trasladó al plantel a San Juan, mientras que Matías Pellegrini arrancó en el banco de los suplentes porque arrastraba una molestia muscular. Lo único que sí pudo mantener es el esquema, el 4-2-3-1, con el que trabajó durante toda la pretemporada

Con esta gran cantidad de bajas de último momento, el cuerpo técnico tuvo que recurrir a jugadores que no suelen ser titulares como Fernando Evangelista, que después de varios partidos volvió a sumar minutos con la camiseta albirroja por el lateral izquierdo de la defensa. Por la el sector izquierda del mediocampo, en tanto, se terminó metiendo el colombiano Edwar López, quien por momentos sufrió jugar con pierna cambiada.

En el primer tiempo la idea de Estudiantes fue clara: hacerse dueño de la pelota en el mediocampo y tratar de lastimar por los laterales, en donde San Martín mostraba algunas complicaciones a la hora de la marca. La posesión logró dominarla rápidamente, pero en los primeros minutos le costó ser más agresivo en los últimos metros de la cancha. La pelota en ese pasaje pasó más tiempo en los pies de los centrales Jonatan Schunke y Gonzalo Jara (debut oficial en el Pincha) que en los de Gastón Fernández o algunos de los volantes ofensivos.

Pero cuando la Gata empezó a participar más y logró asociarse con Manuel Castro, el conjunto albirrojo empezó a inquietar el arco defendido por Luis Ardente, como a los 15, cuando el charrúa recibió una infracción en la puerta del área que el “10” pincharrata no pudo transformar en gol porque la pelota pegó en la barrera y se terminó perdiendo por línea final. Igualmente en la primera etapa no logró en ningún momento generar una chance clara y Lucas Albertengo, el único delantero definido, pocas veces pudo entrar en juego.

¿Y San Martín? Al principio mostró poco y nada, dando la sensación que aún estaba golpeado por la goleada en contra sufrida ante Boca el jueves pasado. Pero cuando pasó la media hora de juego, y aprovechando que Estudiantes poco a poco perdía intensidad en ataque, se animó a ser protagonista y logró abrir el marcador cuando se moría el primer tiempo con un zapatazo de Mauro Bogado. Antes había avisado con un remate de Arian Pucheta que pegó en el palo y con un cabezazo de Francisco Mattia que terminó en gol pero fue anulado por Nicolás Lamolina por una infracción a Schunke.

La imagen con la que Estudiantes llegó al entretiempo fue totalmente deslucida porque, a diferencia del arranque, había perdido el control de la pelota y el arco de Ardente estaba cada vez más lejos. El rival, con sus limitaciones, cerró los primeros 45 minutos dejando la sensación de que era mucho más que el equipo platense.

Benítez obviamente no se fue para nada conforme con lo que vio en la primera etapa, especialmente en los últimos veinte minutos, y por este motivo decidió meter mano desde el vestuario. Pellegrini, a pesar de no estar al ciento por ciento, se quedó dentro del campo de juego durante el entretiempo para hacer la entrada en calor e ingresó antes de que Lamolina pite el inicio del complemento en lugar de López, que aún no logró demostrar su potencial en los minutos que estuvo en cancha ayer y ante Vélez.

En los primeros minutos del complemento volvió a tener el dominio de la pelota del comienzo de partido y le agregó un poco más de agresividad con el ingreso de Pellegrini, que se volcó por la derecha. Igualmente le siguió costando generar chances claras, que se terminaron generando por pelotas paradas. Antes de los 15 minutos, por ejemplo, Albertengo casi marca el empate en un córner desde la derecha que terminó con polémica, ya que los jugadores del Pincha protestaron una mano de Mattia dentro del área. Buscando aún más rebeldía en ataque, el cuerpo técnico tiró a la cancha a Bautista Cejas por Enzo Kalinski, quedando solamente Iván Gómez como único volante de contención.

Pero el buen momento le duraría poco a Estudiantes porque, aprovechando un mal retroceso de la defensa albirroja, San Martín sacó de la galera un 2-0 que no esperaba con un cabezazo de Pablo Palacios Alvarenga, quien había ingresado en el segundo tiempo para moverse entre los centrales. Y para colmo, un puñado de minutos después, Claudio Mosca puso el 3-0 con un remate desde fuera del área que se metió en el ángulo de Andújar. Historia liquidada.

Estudiantes necesita con urgencia volver al triunfo pero, para ello, deberá mejorar y mucho. Ayer perdió ante un rival limitado por 3-0 y quedó lejos de sus aspiraciones de ingresar a alguna copa internacional el año próximo, además de volverse a encender las alarmas por la tabla de los promedios de la próxima temporada. El sábado recibirá a Patronato en el estadio Ciudad de La Plata y el único resultado que le servirá es la victoria.