La derrota más preocupante de los últimos años

El presente de Estudiantes duele. El partido de anoche molesta. Y el futuro preocupa. El 0-3 en San Juan fue un golpe muy duro para todo el Mundo Pincha, que desde anoche está masticando una bronca con gusto a tristeza.

El equipo desnudó en el Hilario Sánchez las carencias que arrastra desde hace un tiempo. Pero las hizo tan evidentes que jugadores y hasta el propio cuerpo técnico parecen quedar resguardados: se lesionaron cinco jugadores en un día y el Chino Benítez tuvo que poner en cancha un equipo sin variantes, rodaje, ni vuelo futbolístico. En pocas palabras, la pobreza futbolística quedó a la vista de todos.

El plantel de Estudiantes es de bajo vuelo y no todo es culpa del entrenador

El combo fue de terror. Estudiantes no pudo hacer pie en toda la noche contra un rival de los más pobres de la Superliga. Fue humillado y nunca tuvo una cuota de reacción. No quedan dudas que la derrota figura entre las más duras de los últimos años, que lo deja futbolísticamente de rodillas y con serias preocupaciones de cara al futuro: salvo una remontada fenomenal en las próximas ocho fechas va a pelear el descenso en el próximo torneo, con poco dinero y un plantel devaluado. La construcción del estadio no podrá ser excusa.

El Ciclo de Leandro Benítez quedó herido de muerte. Está claro que si no consigue un triunfo sobre Patronato el sábado podría irse. Pero, ¿qué se solucionará? ¿Es Benítez el único responsable de este momento? Estudiantes está jugando con fuego desde hace mucho tiempo. Y anoche, por primera vez, se empezó a sentir incómodo con el futuro que le espera.