Gallardo, con dudas pensando en bajar al líder del torneo

River sabe que es el último tren pensando en la ínfima posibilidad de pelear por la punta. Scocco y Enzo Pérez, a la par del grupo

El lateral derecho de River, Gonzalo Montiel, padece un severo esguince de tobillo derecho y es poco probable que juegue el domingo ante Racing, por lo que el técnico Gallardo evalúa reemplazarlo con el paraguayo Jorge Moreira o el uruguayo Camilo Mayada.

Montiel volvió a realizar tareas diferenciadas de kinesiología y bicicleta y en la sala de prensa en Ezeiza, con una visible molestia al caminar, aseguró: “estoy con dolores todavía en el tobillo, vengo haciendo la recuperación, pero vamos a hacer lo posible para poder estar a las órdenes del entrenador”.

Gallardo analiza las alternativas del paraguayo Jorge Moreira, que viene siendo su habitual reemplazante, o la de Camilo Mayada, que ingresó en lugar de Montiel el domingo pasado cuando salió lesionado ante Vélez.

Ignacio Scocco, que recibió el alta médica el lunes, como Enzo Pérez, con fatiga muscular, trabajaron hoy a la par con el resto del plantel en las tareas de potencia con ejercicios físico-técnicos en cancha reducida.

En cuanto al probable equipo titular, Gallardo lo empezará a definir hoy por la mañana y lo podría confirmar mañana en la conferencia de prensa y las dudas pasan por las chances de jugar de arranque que tienen Enzo Pérez y Juanfer Quinteros.

El arquero Franco Armani charló con los medios de prensa luego del entrenamiento y resaltó que a pesar de las tres derrotas en el inicio de la temporada nunca se vivió un mal clima en el grupo: “Acá no sucedió nada de un mal ambiente por perder, por ahí te puede generar eso, pero nosotros sabíamos que nos íbamos a recuperar”.

Armani dijo también que jugar contra Eduardo Coudet no es nada especial y aclaró: “Quizá tuve buenos partidos frente a algunos de sus equipos pero no suelo fijarme en los rivales a los que me enfrento”.

El arquero destacó: “Siempre dije que cada uno tiene que hacer su trabajo y eso es algo colectivo y del grupo, el conjunto es el que da el resultado de la victoria, entiendo lo importante que es el arco de River pero acá las cosas se logran entre todos”.

Armani recordó que vino “con los objetivos claros, que eran ganar la Copa Libertadores y poder tener una chance en la selección y más allá de todo en lo personal lo pude lograr y con un gran grupo, ahora estamos con nuevos objetivos y cosas lindas por jugar”.

El Millonario no quiere perder el tren y por eso procurará bajar al puntero del certamen.