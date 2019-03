Gallardo contento con el triunfo pero enojado con el árbitro Diego Abal

El Muñeco Gallardo describió como "un típico partido de Copa" el jugado anoche en Tucumán que significó una importante victoria para los millonarios sobre Atlético.

El entrenador, no obstante, aprovechó la conferencia de prensa para expresar sus críticas en torno al penal que no sancionó Diego Abal para su equipo: "El árbitro dice que no lo ve, pero se vio en toda la cancha...Debió haberse apoyado en sus asistentes. Además, hubo otras jugadas muy puntuales también que me parecieron que fueron muy importantes".

Sobre el mismo tema, Gallardo agregó que "Me voy con la tranquilidad de que más allá de los fallos difíciles conseguimos una victoria importante".

En torno al partido el Muñeco aclaró que "Fue un partido importante, pero no una final. Enfrentamos a un rival directo, con el que peleamos el lugar para la Copa el año próximo y eso nos ponía en una situación de tener que conseguir los tres puntos, sino íbamos a depender no solo de nuestro resultado sino el de ellos", puntualizó.