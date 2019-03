La ciencia lo dice: sexo entre amigos fortalece la amistad

Un estudio realizado por la Universidad estatal de Boise, reveló que el sexo casual entre amigos ayuda a fortalecer la amistad, en vez de entorpecerla

La posibilidad de tener sexo con un amigo o amiga es siempre un tema tabú. Nuestra cultura parece aleccionarnos a base de tópicos fraguados en la gran pantalla: el sexo entre amigos arruina la amistad.

Pero, ¿es eso cierto, o no es más que una mera invención? ¿Nos hemos acostumbrado a trazar una línea demasiado rígida entre amistad y sexo?

Hace unos meses nos preguntábamos si puede existir la amistad “sin más” entre un hombre y una mujer. Hoy formulamos la pregunta a la inversa: ¿qué pasa cuando dos amigos mantienen relaciones sexuales?

La ciencia defiende la importancia de mantener relaciones con amigos.

Varios estudios sostienen que tener una noche de sexo apasionado con un amigo o amiga no solo no es perjudicial, sino que podría robustecer la relación. Por tanto, ya no habríamos de ponderar siempre y elegir entre una cosa o la otra.

La reflexión que la mayoría de las personas suelen hacer al respecto es que, una vez se ha mantenido una relación sexual con un amigo, la relación siempre se acaba estropeando porque uno de los dos acaba enamorándose del otro y por tanto las cosas pasan a un nivel distinto.

¡La ciencia lo dice!

El sexo entre amigos fortalece la amistad. Sí, a esa interesante conclusión llegó un estudio realizado po la Universidad Estatal de Boise (Estados Unidos).

La investigación, encabezada por la académica Heidi Reeder, entrevistó a 300 personas, hombres y mujeres en igual cantidad y de ese total el 76% indicó que tuvieron sexo con un amigo o amiga, por lo menos una vez. Y de este total el 75% confirmó que, después de un tiempo, la relación de amistad y confianza había mejorado.

Dentro de este mismo grupo, un 50% sostuvo que posteriormente empezó una relación amorosa con un antiguo amigo o amiga, la cual lograron mantener hasta el momento que se había realizado la encuesta.

Por otro lado, según María Josefina Honorato, psicóloga y directora del Centro Psicológico Reverie, tener un amigo con derecho resulta ser más “higiénico” y “seguro” que tener sexo con un desconocido.

Cuando se mantienen relaciones sexuales con amigos existe un grado de confianza que permite hablar de temas como: anticonceptivos o VIH.

Quizá uno de los mayores peligros que se corren cuando se mantienen relaciones sexuales con amigos, es que alguno de los dos se ilusione. Siempre hay un riesgo de que uno de los dos se enganche -o en el mejor de los casos-, terminen como pareja. Siempre hay sentimientos involucrados, de ser tiernos o delicados, porque te gusta esa persona y además mantenés intimidad.





Algunos consejos sobre sexo y amistad

A pesar de todo, los investigadores llegaron a ciertas conclusiones acerca de la práctica de mezclar amistad con sexo. Aquellos que tengan en mente llevar una relación de amistad “con roce” deben ser conscientes de varias cosas.

Una, que deben conocer bien a la otra persona y dejar claro de antemano qué esperamos de ello, para no dar lugar a expectativas irreales que puedan acabar hiriendo a alguien. Dos, priorizar la amistad a las relaciones íntimas si esto último puede acarrear consecuencias negativas para uno de los dos.

Uno de los principales inconvenientes de tener una historia con un amigo o amiga es, precisamente, que podamos estar abonando el terreno para una amistad potencialmente tóxica. Por tanto, hay que ir con cuidado e intentar hacer bien las cosas.

A pesar de que culturalmente no está muy aceptada la idea de que los amigos pueden tener sexo sin que uno de los dos salga herido de la experiencia, esta investigación sitúa en el punto de mira la rapidez con que nuestra forma de relacionarnos está mutando, y así nuestra concepción sobre lo correcto y lo incorrecto.