La paritaria universitaria pasó a cuarto intermedio hasta el martes

Los gremios analizan la propuesta del Gobierno



La paritaria universitaria pasó a cuarto intermedio hasta el 26 de este mes ante la ausencia de un acuerdo con los gremios del sector, en tanto el titular de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Carlos De Feo, explicó hoy que Educación ofreció un 7 por ciento de aumento para "la segunda revisión estipulada en 2018, que se suma al 9 otorgado de manera unilateral y al 25 por ciento ya firmado con los sindicatos".

"Ello ubica a los docentes universitarios 10 puntos por debajo de la inflación. Se pasó a un cuarto intermedio y se receptó la propuesta para considerarla en el plenario de secretarios generales, que definirá el plan de acción gremial a seguir", dijo De Feo en un comunicado.

El dirigente del mayor sindicato de la actividad aseveró que "diez puntos de pérdida del salario es un golpe enorme para el bolsillo de los trabajadores, porque el aumento de la canasta básica alimentaria es mucho mayor que el 51 por ciento de la inflación".

Bajo la consiga "En defensa de la universidad pública y el salario docente", los docentes universitarios realizaron ayer una jornada de protesta frente al Palacio Pizzurno, que incluyó una radio abierta, batucada y un acto de cierre para "visibilizar los reclamos".

"La inflación de noviembre-diciembre fue de 16,5 por ciento, pero el gobierno otorgó de forma unilateral el 9 y desconoció así los índices inflacionarios. Existe preocupación porque los salarios están en caída libre", señaló Verónica Bethencourt, secretaria Gremial.

La Conadu acordó en 2018 entre un 24 y 26 por ciento de aumento hasta octubre, y dos cláusulas de revisión (en enero y marzo), para sostener el salario, pero el 41,6 por ciento de inflación entre marzo y diciembre último implicó "un 16,6 de diferencia respecto de la mejora que correspondía otorgar en las instancias de revisión del convenio", añadió.

"No es cierto que no existen recursos. En el presupuesto 2019 hay 9 mil millones de pesos previstos para ambas revisiones. El salario no puede continuar perdiendo", consideró De Feo.

La Conadu también exige "el blanqueo del adicional no bonificable, la regularización de los docentes contratados y ad honorem y un mayor presupuesto para la actividad", concluyó.

A su vez, el jefe de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun), Daniel Ricci, también reclamó "una compensación por la pérdida salarial de 2018", y aseguró que el gremio continuará "la lucha en defensa de los 180 mil docentes universitarios" y de "la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad".