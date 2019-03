La escandalosa pelea de Lucas Biglia con un compañero en pleno partido

El jugador argentino Lucas Biglia protagonizó una escandalosa pelea con un compañero en el banco de suplentes del Milan durante el clásico con el Inter

Todo comenzó cuando el DT del "Rossonero" decidió el ingreso de Andrea Conti por Franck Kessie. El futbolista reemplazado no estuvo de acuerdo con el cambio y lo hizo notar cuando se dirigía al banco de suplentes.

Allí empezaron los problemas. Biglia, uno de los referentes del equipo, le hizo saber al reemplazado que su actitud era "de mala educación" y mientras el partido se desarrollaba los dos se trenzaron en una acalorada discusión.

Kessie increpó a Biglia, lo insultó y lo invitó a pelear mientras Ignazio Abate, Fabio Borini y Ricardo Rodrigues intentaban contenerlo.

A Biglia, de espaldas al campo de juego (fue suplente y no ingresó) se lo vio respondiéndole, sin levantarse de su asiento. Las imágenes se viralizaron velozmente y causaron un gran impacto en la intimidad del Milan,

Finalmente los protagonistas del escándalo debieron enfrentar a los medios en conjunto para darle un cierre al conflicto pidiendo disculpas por lo ocurrido.

"La mayor derrota de hoy fue lo que hizo Kessie. Esto nunca puede pasar, debe tener respeto por todos. No es agradable ver escenas así y es mi responsabilidad", dijo el entrenador Gattuso en conferencia de prensa.

En tanto que el jugador Kessie se disculpó: "Fue la adrenalina por la situación del partido, me sentía frustrado y realmente quería hacer más para el equipo. Me la tomé con Lucas y fue un error, me disculpé después. Es más experimentado que yo y debería aprender de él".

Por su parte, Biglia manifestó que "Franck sabe lo que dije y luego aclaramos la situación. Todos queremos ganar, pero esto no es algo que debamos hacer frente a todos; hay que guardarlo para el vestuario. Nos sentimos mal por esta escena, me siento avergonzado y me disculpé con los muchachos y el entrenador en persona. No era lo que queríamos, avergonzamos al club que representamos y no volverá a suceder"