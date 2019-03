Sobres: Vidal habló del juicio y otra defensora pidió la absolución

| Publicado en Edición Impresa

En su discurso de apertura del 147º período legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (ver página 4), la gobernadora María Eugenia Vidal aludió ayer al juicio oral que se viene desarrollando en La Plata por la llamada causa de los sobres en la Departamental .

Este debate que tiene en el banquillo a nueve ex jefes policiales de la Región siguió ayer con el alegato de la defensora oficial María Victoria Palomino, patrocinante del ex comisario de Los Hornos Sebastián Cuenca, quien pidió su absolución.

El miércoles próximo, en tanto, alegará la defensa de los otros 4 ex comisarios también juzgados por esta causa: el ex jefe de la comisaría segunda, Sebastián Velázquez; el de Villa Elisa, Raúl Frare; el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y el de la cuarta, Juan Retamozzo, quien llegó libre al juicio.

El jueves fue el turno del abogado que representa al ex jefe de la Departamental, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

“Esta causa fue dictaminada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, disparó en su alegato el abogado Oscar Salas.