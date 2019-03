Música, teatro, cine y mucho más para disfrutar a pleno el finde súper largo

| Publicado en Edición Impresa

HOY

MÚSICA

Otros ritmos

La Vagabunda y Luna Roja y Las Guitarras Negras.- Hoy a las 21 en Meridiano V, 17 y 71, escenario al aire libre con entrada al sobre.

Vilma Palma.- Hoy en la República de los Niños, Cno. Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Bontarios.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71. Covers forasteros: The Police, Queen, Aerosmith, The Killers, The Strokes.

Cantobar.- Hoy a las 21 en 51 entre 18 y 19 con Juan Páez, Lisandro Pejkovich y Pablo Giménez.

Mario Beltrán.- Hoy a las 23 en Cno. Centenario y 466, City Bell, show de tangos y bailable.

Franco Acquesta + Alberto Heredia + Sotero Roldán.- Hoy a las 22 en 34 entre 9 y 10, presentan tango, melódico y bailable con Gabriel y Fabián Renter, Cacho Bello, Rubén Zaro, Ángel Jesús, Mercedes Hernández y artistas invitados.

Alejo y Belén.- Hoy a las 21.30 en 30 y 166, Berisso. Música de todos los tiempos.

Latin Club: salsa y ritmos latinos.- Hoy a las 22 en 51 entre 18 y 19.

Gypsy Jazz.- Hoy a las 19 en 9 esquina 53. Felix, Leavy, Martore.

Sexteto de Jazz La Plata.- Hoy a las 21 en 9 esquina 53.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21.30 en La Vermucería, 16 y 65.

Silvia Augot y Horacio y la música.- Hoy a las 22 en 659 y 16.

Tango

Vení, volá, sentí con María Taranto.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con el acompañamiento musical de Aldo Vallejos en guitarra, e Ignacio Stoppani en piano.

Tango, clase y práctica.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Favero, 117 y 40.

Folclore

Surerías.- Hoy a las 22 en La Salamanca, 10 esquina 60, Jorge Víctor Andrada y Marina Piñol presentan show de canciones folclóricas bonaerenses, además de algunas propias de Piñol. Con el acompañamiento en guitarra de Manuel Gómez, y Carla Lalomia en voces y dirección artística. Desde las 24, micrófono abierto.

CINE

Star Wars: Episodio 8: El último Jedi.- Hoy a las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rian Johnson. Gratis.

TEATRO

Cabaré político.- Hoy a las 21 y 23 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, sobre textos de Roxana Aramburú y dirección de Manuel Vignau. Obra teatral con música en vivo, gestada desde “Teatro x por Identidad”. Con dirección musical de Sergio Poli.

Parar el fuego.- Hoy a las 21 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, a cargo de la Compañía Espiardanza, con dirección general de Walter Artigas, en el marco del Festival de la Mujer.

MAÑANA

MÚSICA

Clásico

La Armonía del Crepúsculo.- Mañana a las 19.30 en el salón principal de danzas del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, especial lanzamiento de la temporada 2019 del ciclo Música al Mediodía que se lleva a cabo en el Coliseo Podestá. En esta ocasión, se ofrecerá esta monodia romana del siglo XVI, con Víctor Torres, Marisú Pavón, María Laura Wirth, Pablo Angilletta y Sergio Casanovas. Gratis.

Otros ritmos

Bersuit Vergarabat.- Mañana en la República de los Niños, Camino Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Paseo de Carnaval en Meridiano V.- Mañana desde las 17 en 17 y 71, con feria artesanal y diseño, Rukuka Circo y Cosa de Negros.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 15 entre 44 y 45, temas melódicos y bailables.

Marcelo Gabriel.- Mañana a las 12 en 42 entre 133 y 134.

Silvia Augot y Horacio y la música.- Mañana a las 13 en 8 y 156, Berisso, show melódico y tropical.

Tango

Homenaje a Caracol.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, homenaje al querido Caracol Paviotti, el día que hubiera cumplido 69 años. Con: Jacqueline Sigaut, Luis Filipelli, María Volonté, Roberto Calvo, Juan Martínez, Eduardo Chino Rodríguez, Fulvio Giraudo, Cuarteto Tangor, Gisela Magri y Noelia Sinkunas. Con la participación especial de Chico Novarro.

Domingo de TanGo.- Mañana a las 21.30 en 26 y 60, Sonia Godoy junto a Marcos Huertas y Julieta De Gisi.

TEATRO

Parar el fuego.- Mañana a las 20 en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con dirección general de Walter Artigas, en el marco del Festival de la Mujer.

Acceso al teatro para adultos.- Mañana a las 15 en Rambla, 2 casi 48, sesiones para inexpertos.

Qué siga la fiesta.- Mañana a las 22.30 en 12 esquina 72, nuevo show de Humorísimas.

LUNES

MÚSICA

Tambó Tambó + Los Charros.- El lunes en la República de los Niños, Camino Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

Elvis Vive.- El lunes a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, especial carnaval, a cargo de John McInerny.

Alejo y Belén.- El lunes a las 21.30 en Costanera 73 de Chascomús. Todos los ritmos.

MARTES

MÚSICA

Jambao.- El martes en la República de los Niños, Cno. Belgrano y 500, en el marco del cierre de la jornada de Carnaval, que se llevará a cabo desde el mediodía hasta la medianoche. Entrada $20. Estacionamiento $10.

TALLER

El fuego del lenguaje se ha extinguido.- El martes y el jueves de 16 a 18 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, taller de reciclaje textual, a cargo de Flor Vent y Matías Médeler.