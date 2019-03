Inquietud por la falta de entrega de pañales para los afiliados del PAMI

En el marco de una “dura” negociación por el precio de los insumos, se retrasó la provisión en la Región. Prometen remediarlo

Se denunció en las últimas horas que desde hace diez días los afiliados al PAMI que necesitan pañales no pueden acceder a ese insumo por falta de abastecimiento a las farmacias y que la obra social pasó a entregar 90 unidades en lugar de 120 como hizo hasta hace pocas semanas. En el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia se reconoció que el problema se originó en la demora para la firma del convenio que finalmente se concretó el lunes pasado y desde PAMI afirmaron que la negociación fue “dura” por los precios en los insumos importados, pero que cada afiliado recibirá la cantidad que necesite.

Fernando, hijo de un afiliado de PAMI, se comunicó con EL DIA para plantear que en las últimas dos semanas le resultó imposible conseguir los pañales que necesita su padre. “Algunos me dijeron que se trataba de problemas en los padrones de la obra social en los que están inscriptos quienes necesitan los pañales, otros directamente me respondieron que como la obra social no les paga a las pañaleras se suspendieron las entregas, ya recorrí media ciudad y no consigo nada”, dijo el hombre con preocupación.

También se supo que en otras farmacias de la provincia como en las de la localidad de Saladillo desde hace dos semanas tampoco se entregan pañales a los afiliados de PAMI y que muchos afiliados ya no aparecerían en el sistema de los farmacéuticos.

Además se conoció en las últimas horas que Pami lanzó una resolución por la cual limita la cantidad de pañales que entrega a cada afiliado de manera mensual. La disposición empezó a regir desde el 1° de febrero y los farmacéuticos tuvieron que salir a aclarar a los afiliados que ellos solo son quienes distribuyen los pañales y que se entregan de acuerdo a lo pautado por PAMI hasta agotar stock.

Claudia Slezack, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia señaló que el problema en la entrega de pañales obedeció a desacuerdos en los precios entre las empresas que fabrican los pañales y el PAMI .

“Había que renovar el convenio y las empresas pañaleras querían actualizar los precios en un monto superior a lo que PAMI estaba dispuesto a pagar, el desacuerdo hizo que se dejaran de entregar en las últimas semanas”, agregó la profesional.

La farmacéutica también sostuvo que muchos afiliados de PAMI se sorprendieron al enterarse de que en lugar de 120 pañales como se les entregaba hasta febrero ahora recibirían 90, a razón de 3 por día.

“Se ve que como a PAMI le genera mucho gasto bajó la cantidad de pañales y el que quiere solicitar mas tiene que hacer un pedido especial, un trámite de excepción en la delegación de la obra social”, indicó Slezack, quien aclaró que desde el lunes último la entrega comenzó a normalizarse.

En relación a las dificultades de abastecimiento que pueden generarse por estas horas, la farmacéutica sostuvo que también hay que tener en cuenta cuestiones de logística. “En algunas farmacias hubo stock y en otras, no; además cuando se repone como se trata de bultos importantes de pañales hay que contemplar si las droguerías disponen de camionetas chicas o grandes porque eso incide en la cantidad que dejan en las farmacias”, dijo Slezack que agregó que el nuevo convenio regirá por los próximos tres meses.

En tanto PAMI informó que se firmó un convenio para la provisión de pañales el lunes pasado y que la demora en las entregas obedeció a “una dura negociación por precios en insumos importados”.

En relación a la cantidad que se le da a los afiliados se aclaró que si necesita más de 120, el afiliado debe realizar el pedido por vía de excepción que debe aprobar el coordinador médico de la UGL.

“Los afiliados con certificado de discapacidad y que estén dentro del Subsidio Social por Medicamentos, directamente pueden acceder a los 120 pañales y si necesita más se realiza una vía de excepción que se autoriza a nivel central”, se comunicó.