Más alejamientos de profesores por el ingreso irrestricto en Medicina

Luego de la dura carta del médico Marcelo Cerezo, se supo que, en los últimos tiempos, al menos otros dos docentes de materias del primer año dieron un paso al costado por la masividad de las clases en 60 y 120

Tristeza. Angustia. Y enorme frustración. Esas fueron las sensaciones que hace justo un año llevaron al profesor adjunto de la cátedra de Anatomía A -troncal del primer año- de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Emerich, a presentar su renuncia al cargo, tras dedicar 22 de sus 43 años a la materia. Por eso cuando ayer leyó la durísima carta de despedida que escribió el titular de esa cátedra -y que dio a conocer EL DIA-, Marcelo Cerezo, no pudo evitar conmoverse: “Él era mi jefe directo, y la decisión que cada uno terminó tomando la fuimos hablando puertas adentro. En un año pasamos de tener 400 alumnos a 4.000, con los mismos docentes y los mismos recursos. Eso nos afectó mucho. Nos costó alejarnos, pero no pudimos más”, lamenta Emerich en diálogo con este diario.

Antes de Emerich, Cerezo “perdió” a algunos jefes de trabajos prácticos y, según dan cuenta los profesores, otros tantos catedráticos renunciaron u optaron por la jubilación anticipada desde la aplicación del ingreso irrestricto a fines de 2015.

Como informó este diario, la renuncia de Cerezo, profesional de reconocida trayectoria, que dedicó 43 de sus 62 años a Anatomía A y estaba a dos de jubilarse, causó gran revuelo, no solo en el ámbito de la unidad académica de 60 y 120, sino que también su misiva interpeló a gran parte de la sociedad que se expresó con mensajes en redes sociales y llamados a la redacción de este medio. “No cabe duda que donde cursan bien 400 no lo harán 4.000, porque no hay suficiente espacio ni infraestructura para ello”, argumentaba en su mensaje Cerezo, crítico del “ingreso masivo” que desde fines de 2015 llevó la matrícula total de alumnos de 3.582 a 7.390, “con un deterioro nocivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

“Mi responsabilidad era dictar una cátedra de excelencia y no lo puedo hacer. No quiero seguir frustrándome, ni desprestigiando la materia, ni perder más salud -explicaba, para párrafos más adelante disparar una alarma-. Hoy, más del 50% de los alumnos pierden la cursada tras el primer parcial. Una verdadera estafa a los estudiantes y sus familias que mayoritariamente los sostienen económica y espiritualmente”.

Advertía también Cerezo que las materias del primer año de Medicina -como Anatomía e Histología- son las que más se resienten por el aluvión de alumnos. Porque sus aulas se abarrotan de ingresantes -este año los inscriptos fueron 3.992- y muchos deben seguir las clases en el piso, lejos del docente y el material de estudio; porque ello redunda en una merma en la cantidad de horas y calidad de las cátedras; porque “son el nuevo examen de ingreso, con una alta tasa de alumnos que desaprueban, pierden la cursada y deben recursar”.

Todavía golpeado por la renuncia de uno de sus maestros, Emerich, que en 2017 fue reconocido como el Educador Internacional del año por la prestigiosa AO Foundation, sumó una preocupación: “Estamos viendo un éxodo muy grande de docentes, sobre todo entre los adjuntos y jefes de trabajos prácticos de los primeros años, gente con años de experiencia, apasionada por lo que hace, pero que sufren la masificación”.

Son ellos -agrega Emerich- los que padecen en carne propia “la frustración de esforzarse sin lograr que los alumnos adquieran los conocimientos para pasar de año”.

Emerich recuerda un dato no menor: que, tal como en su momento informó este diario, hacia fines de 2014 -un año antes de la modificación a la Ley de Educación Superior que quitó el curso eliminatorio- en Medicina egresaban ocho de cada diez ingresantes, muy por encima de la media de la UNLP de entonces (3 de cada 10). Aunque no hay datos oficiales actualizados, el neurocirujano alerta que “el deterioro ha sido muy rápido y muy grande”.

“Es una pena”, expresa la ex decana (2014-2018) de la facultad de 60 y 120, Ana Lía Errecalde, profesora de Histología y Embriología -medular del primer año- desde hace 40 años, con dedicación exclusiva y que anticipará su jubilación. “¿Cómo no voy a entender a Cerezo? Esta realidad nos supera a todos, pese a intentar mejorarla”.

Errecalde retoma la misiva de Cerezo para advertir que, aunque hay alumnos que llegan a Medicina con problemas estructurales de aprendizaje, hay otros que “se pierden en la masividad, que no se reciben porque se frustran y abandonan. Tal vez aprobaron la cursada, pero por falta de clases, sin el acompañamiento de los docentes, les cuesta rendir el final”. Como un efecto dominó, esa frustración se descarga en los docentes: “Hace un tiempo que nos preocupan las renuncias que se dan en el primer año y es una lástima, porque se trata de pérdidas irrecuperables”.

¿Como encauzar la situación? Para Emerich, “las autoridades deberán encontrar la manera nombrando más docentes, mas espacios físicos, entendiendo que, si bien hoy la tecnología ayuda, nunca pueden reemplazar el trabajo práctico que requiere la Medicina y la relación interpersonal entre docentes y alumnos”, a la vez que aclaró que no está “ni a favor ni en contra del ingreso irrestricto, siempre y cuando se disponga de recursos que acompañen”.

Por su parte, Errecalde propone “un año de articulación entre el secundario y la facultad, previo al ingreso de la carrera, al estilo del CBC de la UBA. No hablo de un ingreso eliminatorio, sino de cumplir con la Ley, pero articulando con las escuelas, al menos hasta que mejore el nivel de los alumnos”. Pues, tanto o más que el ingreso, preocupa a Errecalde el egreso: “La salud nuestra y de nuestros hijos va a estar en manos de los profesionales que estamos formando. ¿Qué va a pasar en los años siguientes? ¿Cómo harán las prácticas tantos alumnos alrededor de un paciente enfermo? ¿Quién garantizará las plazas hospitalarias? Esto es algo que va más allá de la facultad, que nos interpela a todos como sociedad”.

Incertidumbre

Tras los conocidos alejamientos, EL DIA quiso saber cuántos fueron los docentes que se alejaron de cátedras de Medicina en el último tiempo a raíz del ingreso irrestricto. Sin embargo, desde de la facultad no brindaron precisiones.

En tanto, entre los alumnos de Anatomía A continuaba ayer la incertidumbre sobre el comienzo de clases.

“En Anatomía se tomaron exámenes con absoluta normalidad”, indicaron desde la unidad académica, y agregaron que “se está desarrollando el curso pedagógico para los Auxiliares docentes y la semana próxima hay finales. Hay que tener en cuenta que las clases siempre iniciaron en abril, este es el primer año que algunas materias adelantaron el inicio”, aclararon. En cambio, no supieron decir “quién será el reemplazo [de Cerezo] o si continuará el adjunto”.