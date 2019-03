Sin llamado a paritarias, la Feb también se sumó al paro en la Provincia: resta definir la fecha

Suteba ya había anunciado medidas de fuerza. El Frente Gremial resolvería hoy cuándo se hará efectiva la huelga y su duración

Los docentes bonaerenses aguardaron toda la semana un llamado oficial a discutir paritarias. Llamado que, por ahora, se sigue haciendo esperar. Ante ese panorama, y a medida que pasaron los días y no había novedades, en la Provincia fue madurando un nuevo paro al que ya se plegaron los principales gremios -Suteba y Feb- y al que sólo resta ponerle fecha. Eso podría ocurrir hoy.

A mitad de semana desde Suteba habían advertido que era inevitable la medida de fuerza ante “la falta del llamado a paritaria y sin una propuesta que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario”. Ahora fue la Feb la que resolvió poner en marcha un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones. Las medidas fueron votadas ayer en un congreso extraordinario. Al igual que Suteba, sin anunciar fechas, ya que, aclararon, las medidas “deberán ser consensuadas por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB)”.

Según se anticipó, los representantes del FUDB se reunirán en las próximas horas para acordar la efectivización de las medidas de fuerza.

CON LOS TAPONES DE PUNTA

“Por unanimidad se definió: reclamar la devolución de los descuentos por días de Paro; denunciar los sumarios injustificados a docentes y directivos; exigir el desdoblamiento de cursos superpoblados y el nombramiento de cargos; denunciar la falta de mobiliario y la desidia en Infraestructura en todos los distritos; reclamar que se regularice el Transporte Escolar para Escuelas Especiales y Escuelas Rurales y exigir la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y modalidades”, precisó el gremio en un comunicado.

“Hay una firme determinación de la docencia por sostener la Educación Pública”, indicó la presidente de la Feb, Mirta Petrocini, y explicó que “todos los días, rogamos para que no sucedan nuevas tragedias en las escuelas, porque el nivel de deterioro y abandono que existe en los establecimientos por desidia del Gobierno es alarmante”.

Asimismo, la titular del gremio aseguró que “los docentes que se animan a denunciar tanto los problemas edilicios como el lamentable servicio de alimentación escolar de algunos distritos, son perseguidos”.

Petrocini sostuvo que “es evidente que el Gobierno no quiere solucionar el conflicto, porque no hay llamado a Paritaria. No reconocen el porcentaje real perdido por los docentes durante 2018 y, más allá de la promesa de no perder contra la inflación en 2019, pretenden que aceptemos un incremento del 5% que recién se cobraría en 2020”.

A fines de febrero los gremios rechazaron una oferta salarial que proponía el 15 por ciento de aumento a percibir en enero, mayo y septiembre, con la novedad de la inclusión de una cláusula de revisión, para monitorear la inflación en octubre próximo; tras lo cual realizaron un paro el 6,7 y 8 de marzo último.