Rogelio González, un histórico comercio platense que liquidó todo y bajó las persianas

| Publicado en Edición Impresa

Televisores, heladeras, lavarropas y cocinas, todos artículos de los rangos más altos de precios en cualquier casa de equipamiento para el hogar. Eso es lo que no tardó en “volar” del local de Rogelio González, que había iniciado, se sabe, una liquidación “por cierre” en los primeros días de febrero. Ayer fue la última jornada de ventas. A las 19.30 bajó, definitivamente, las persianas de 7 entre 57 y 58, y concluyó así una historia comercial nacida en los tiempos de grandes impulsos mercantiles en una ciudad de La Plata que daba pasos gigantes en su desarrollo y afianzamiento urbano.

Tanto fue lo que este período final de ofertas despertó entre el público platense que el local de la firma emplazado en Los Hornos que iba a dar de baja a la actividad dentro de unos meses cerró semanas atrás. “De acá la gente se llevó casi y todo y entonces resolvimos traer de allá la mercadería para ofrecerla en este negocio y entonces desactivamos el de la calle 137”, explicó el dueño del emprendimiento, Fernando González.

La tradicional casa de artículos para el hogar, fundada unos metros corridos de donde funcionó en estos últimos años en 1926, pasó a engrosar la lista de las pymes que por estos meses abandonan el mercado. En este caso en particular, según señaló González oportunamente, el proyecto se termina un poco por la situación complicada en que lo colocó las políticas económicas del gobierno nacional y otro poco por “cansancio personal”.

“Se sumaron varias cuestiones: altas tasas de interés que no nos permiten financiar los productos; el bajo poder adquisitivo de la gente, que no compra; y el aumento de la mercadería por la devaluación del peso”, resaltó González al anunciar el cierre de la firma, como así también confió que a las circunstancias de la economía general se le había agregado a la decisión personal de no seguir con la actividad comercial.

La primera jornada de “grandes ofertas”, que se inauguró el 1º de febrero ya con el horizonte del cierre definitivo, se colmó de consumidores que buscaban la oportunidad de poder llevarse electrodomésticos a precios acomodados. Ayer, en cambio, la escena se mostraba un poco más calmada, ya con casi todos los anaqueles vacíos y menos público del que asistió al local durante los primeros días de la liquidación para agotar el stock.

Así como lo manifestó al dar a conocer la decisión de cerrar para siempre, ahora también, en el último día de persianas altas González expresó su “profundo agradecimiento” a los empleados que lo acompañaron todos estos años.