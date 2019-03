El fuerte mensaje de Ulises Jaitt a un mes de la muerte de Natacha

El hermano de la modelo se mostró enojado por la falta de avances en la investigación. Antonella, su hija, también escribió un mensaje

El 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt murió en el Salón Xanadú de Benavidez en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Por el momento, no hay indicios del todo claros sobre el contexto en el que murió la actriz, y su hermano Ulises manifestó su indignación al respecto.

“LAMENTABLE QUE HAYA PASADO UN MES Y NO SE SEPA DE QUÉ MURIÓ MI HERMANA”, expresó contundente en Twitter.

Por su parte, Antonella Olivera, la hija mayor de Natacha Jaitt, asegura que no va a descansar hasta saber qué ocurrió hace exactamente un mes en el salón Xanadú de Villa La Ñata, donde murió la conductora en circunstancias que intentan ser determinadas por la Justicia.

Antonella utilizó su cuenta en Instagram para recordar a Natacha. Con una tierna foto en la que se la ve de niña abrazada por su madre, la bailarina publicó un mensaje conmovedor en el que le manifiesta todo su amor y habla de las dificultades que debe atravesar para salir adelante.

"Hoy se cumple un mes desde que te fuiste, no sabés lo que estoy sufriendo, cada día se me hace bastante difícil seguir… Quisiera que esto fuera un sueño, despertar y que estés acá, conmigo, abrazada a mí, como siempre. Te perdí, no logro encontrarme ni saber por dónde ir, siento un vacío inmenso en el corazón", escribió Antonella en la publicación.

Y siguió: "Sé que nos vamos a volver a ver, sé que estás ahí, del otro lado, cuidándome, y te prometo que voy a llegar a fondo de todo esto, voy a saber la verdad, esa verdad que en el fondo todos sabemos. Tu lucha es mi lucha hoy, mañana, y siempre".