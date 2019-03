‘Fútbol entre amigos’, un boom en la Región que crece al ritmo de la pasión y el compromiso

ESPACIO PATROCINADO

"El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín. No puede cambiar de pasión". La frase corresponde a una de las escenas más recordadas del cine nacional, la que protagonizaron en un bar dos astros de la actuación, Ricardo Darín y Guillermo Francella en El Secreto de sus Ojos, el film ganador del Oscar.

Acaso estas palabras podrían explicar el fuerte sentimiento por los colores propios que se está gestando en nuestra Región, en donde cada semana nacen nuevos equipos de fútbol que se suman a los torneos amateur con la ilusión de ganarlos siendo protagonistas. Pero más importante que la gloria, es el fuerte deseo que los reúne y que se renueva en cada partido: el de jugar entre amigos.

DOBLE 4 Y AMISTAD, UN PLANTEO TÁCTICO ÚNICO EN SU HISTORIA

Se trata de un boom que está ganando cada vez más adeptos. Chicos, adolescentes y grandes; mujeres y hombres, la práctica de este deporte se encamina a ser una pasión de multitudes. Así lo demuestra la cantidad de torneos que se disputan en la Región en donde se puede palpar de cerca lo que es el sentido de pertenencia a un grupo y la cohesión que existe entre ellos. Es algo recíproco ya que para cada plantel, por más pequeño que sea, cada uno de sus integrantes es una pieza fundamental.

Así lo demuestra el caso de "Los herederos de Martha Holgado", un equipo que, según sus integrantes, "es único en el mundo". Su sistema de juego se basa en una línea de tres en el fondo con una variante que convierte al planteo táctico en único en su especie. Ellos mismos afirman que "ni a Bilardo se le hubiese ocurrido". Se trata de un "doble 4" compuesto por Juan Cruz y Nelson, dos diestros puros y aguerridos que se destacan por sus ganas y por el afecto que generan entre sus compañeros. Justamente fueron esos lazos de amistad y fraternidad los que le dieron origen al "doble 4". "Para el equipo era difícil decirle a uno de ellos que se iba a quedar afuera ya que necesitábamos un zurdo. Además tampoco tienen la altura para ser centrales. Por eso decidimos dejar de lado las típicas recetas y crear nuestra propia forma de pararnos en la cancha en la que prevalece la amistad y el deseo de jugar entre nosotros, la banda de amigos" cuenta uno de sus integrantes.

"FANÁTICOS' POR LOS COLORES PROPIOS

Para los protagonistas, tal es el nivel de entrega y compromiso con sus escuadras que los colores propios han comenzado a ganar un espacio muy importante en el corazón de cada uno. Prueba de ello son aquellos hinchas que han dejado de ir a la cancha a ver al club de sus amores “por no fallarle a los muchachos” (en los partidos y entrenamientos) y también quienes se han llegado a tatuar el escudo del equipo que han fundado.

“Quizás suene medio increíble decirlo en La Plata, en donde el amor por el León y el Lobo es muy fuerte. Pero, hoy por hoy, hay muchos triperos y pinchas que se están dedicando más al equipo que han formado con sus amigos que a Gimnasia o Estudiantes” cuenta Bruno de Fanáticos, la tienda deportiva más elegida por los equipos a la hora de comprar la camiseta e indumentaria para disputar las competencias.

“La de San Martín de Los Hornos es una de las camisetas más vendidas en Fanáticos. Está a la altura de cuadros de primera como Racing. La explicación se puede encontrar en la identidad que generan estos equipos. Cada vez que sale una indumentaria nueva, un pantalón o una sudadera por ejemplo, el local se llena” destacó Bruno al rememorar el fenómeno del club hornense, una institución que está federada y que sigue manteniendo la esencia del fútbol entre amigos. A través de San Martín, Fanáticos arrancó su incursión en la Liga Amateur Platense.

En la misma línea Bruno sostiene que Fanáticos sabe interpretar los deseos de los equipos que se acercan al local de 9 N° 830, entre 48 y 49, para encomendar la confección de las remeras. Equipos de los torneos "Las cañitas", "El gran desafío", "Torneo diagonales", "El campito" y "Rock and gol" se sientan con Fanáticos en intrincadas “mesas de negociaciones”. Allí, los integrantes (asesorados por Fanáticos) no sólo hablan de calidad y resistencia, también del estilo propio que deben tener las casacas. “Si vos ves la camiseta del Real o Napoli, más allá del escudo, por sí solas no te dicen nada. Pero si le agregas el logo de ‘Fly Emirates’ o de ‘Lete’ dejan de ser una simple prenda blanca o celeste” explica.

EL SIMIO Y LOS 17 VIOLETAS

Al respecto cuenta que en ocasiones hay chicos que eligen el nombre de algún comercio (despensas, kioscos, boliches e incluso inmobiliarias) que termina haciendo algún aporte económico o se inclinan por una marca más conocida. “El objetivo es que cada camiseta sea única. Como la del Real Mandril. Esta prenda ganó un concurso que premiaba el logo más original. Si la ves, es igual a la del Madrid solo que el escudo tiene un simio metido atrás”, recuerda Bruno como una de sus anécdotas más llamativas.

La entrega y el compromiso son actitudes que también emula Fanáticos a la hora de hacer las camisetas. Así lo demuestra el caso del equipo ‘Ases’. “Fue uno de los diseños que más nos costó ya que queríamos que la camiseta tuviera un efecto a contraluz. Si bien teníamos claro que iba a ser un violeta de la ‘Fiore’, grande fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que en los últimos años el cuadro en el que brilló ‘el Bati’ había pasado por 17 tipos de violetas. No sabía que existían tantos. Todo el equipo de Fanáticos se metió en esto. Al final, después de horas de deliberaciones, logramos la camiseta que queríamos” contó.

LAS FANÁTICAS

En el caso de las chicas, de a poco las condiciones de competencia han ido desplazando a la estética. Según cuenta, las demandas femeninas son otras por que el nivel de exigencia en la competencia ha aumentado y con él la brusquedad en el juego. “Ya no sólo se busca que la camiseta sea entallada, también exigen que haya resistencia en los materiales para evitar rajaduras” reveló Bruno que, al mismo tiempo, indicó que tal es el nivel de ventas en el ámbito femenino que tomaron la decisión de abrir un ‘Fanáticas’. La apertura de este local, que estará ubicado en el Pasaje Rodrigo, será el mes que viene. "Estamos en plenos preparativos" precisó uno de sus representantes.

"EL CAMPITO" DE LA GAMBETA Y LA DIVERSIÓN

Estanislao Gomila, el encargado del torneo "El Campito", en el que participan 70 equipos, habló con este diario sobre su experiencia personal organizando este tipo de competencias. Con casi 20 años de trayectoria en su espalda, Gomila cuenta que el eje rector de los desafíos que se disputan en el predio de 515 y 147 es el de jugar los partidos con un sentido de compromiso pero sin dejar de lado la idea de que los partidos son un momento de distensión para disfrutar con amigos.

Además de dejar en claro a los capitanes que se trata de un momento para divertirse, también se toman recaudos para cuidar que el ambiente no se contamine con violencia. Es así que en la época estival se arranca con las inscripciones de los planteles. Esto le permite al organizador generar partidos amistosos y de esta manera evaluar el comportamiento de los equipos, lo que determinará más tarde si son convocados o no.

Con respecto a los problemas que existen en los planteles, para Gomila el tema del “faltazo” de los integrantes, muchas veces por razones de fuerza mayor, es uno de los mayores problemas que enfrentan los equipos. “Si bien pedimos una lista de buena fe de los jugadores que van a competir, sabemos que a algunos se les hace difícil llegar a los partidos. Por eso dejamos que se incorporen sobre la marcha más jugadores a los equipos” revela Gomila.

EL FÚTBOL AL RITMO DEL "ROCK AND GOL"

Emilio Grassi es el organizador de los torneos en "Rock and gol", el complejo de 520 esquina 20. Allí se reúnen más de 170 equipos que juegan en cinco zonas. El sábado y el domingo son los días con más convocatoria aunque, también se disputan cotejos los demás días. Grassi coincide con Gomila en que el furor por estos torneos tiene como punto de inicio la temporada 2010-2011.

Para este organizador, las redes sociales han jugado un rol fundamental en el aumento de la cantidad de equipos ya que los torneos han tenido una mayor difusión gracias a Facebook, en un principio, y en Instagram, ahora. Pero no sólo han servido para dar a conocer las competencias. En "Rock and gol" han encarado el desafío de generar un espacio de interacción entre los participantes en donde no faltan las famosas cargadas entre equipos y los reconocimientos a tal o cual escuadra que ha brillado en la fecha.

Con entrevistas a los jugadores, con material fotográfico y fílmico, con estadísticas y con los datos de los partidos más sobresalientes, los organizadores de los torneos en "Rock and gol" buscan generar una atmósfera que se asimile lo más posible a lo profesional. Estos condimentos dan lugar a que muchos equipos jueguen con un plus, con una ilusión mayor que realza lo deportivo. “Es un valor agregado a la experiencia” manifiesta el organizador.

Al referirse al tema de seguridad, Grassi es tajante al señalar que “el equipo o el jugador conflictivo es expulsado para siempre del torneo”. “Nosotros buscamos que los chicos la vengan a pasar bien. Si bien tenemos seguridad, lo que más buscamos es que no se generen peleas. Lo verbal lo entendemos si queda en la cancha. Pero más allá de eso no puede pasar” precisa.

Con respecto a los desafíos que se viene, Grassi acepta que todavía queda mucho por hacer pero que todos los esfuerzos están puestos en generar un espacio para las chicas. “Sabemos que está creciendo a pasos agigantados el fútbol femenino y es por eso que estamos trabajando en preparar un torneo para que ellas también puedan participar del fútbol 7” destaca.

CUANDO SE ROZA LO PROFESIONAL PERO SE MANTIENE LA ESENCIA DE JUGAR ENTRE AMIGOS

Con todo esto, y con otros condimentos como escaparse antes del laburo o pedirle el cambio a un compañero, o dejar un parcial para otra mesa, o suspender las salidas nocturnas para estar bien físicamente al otro día, todo apunta a que esta pasión por el fútbol entre amigos cada vez se está volviendo más fuerte. Y se trata de una pasión que en la Región ha trascendido el umbral de lo masculino. También las chicas han comenzado a demostrar que el amor por los colores no es una cuestión de género.

Ya sea fútbol 5, fútbol 7 o fútbol 11, los jugadores demuestran un compromiso con el equipo que asombra y que en ocasiones, para los espectadores, roza el plano de lo profesional. “Es que hay que ver cómo los planteles se presentan en las canchas con la indumentaria especializada, en el lugar y horario estipulado. Incluso hay quienes se juntan a entrenar, se cuidan en la alimentación y hasta concentran antes de un duelo importante” cuenta ‘el Chile’, el amigo de un equipo que hace las veces de aguatero.

Sobre muchos de ellos pesan las responsabilidades de la familia, el trabajo y el estudio. Pero una vez que se encuentran en ese lugar sacrosanto que es el verde césped sintético, todo lo demás queda a un lado. En cada presentación de deja todo en la cancha. En tiempos donde todo parece que está tendiendo al individualismo, estos planteles demuestran cómo se pueden lograr grandes objetivos trabajando en equipo. Pero más allá de los logros, la mayor ganancia está en el deseo que los reúne: el de jugar entre amigos.