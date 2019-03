Abren las inscripciones para el Boleto Estudiantil

| Publicado en Edición Impresa

Con la vuelta a clases, comienza a regularizarse el sistema de inscripción al boleto estudiantil, por lo que los alumnos regulares de todos los niveles educativos (Inicial, Primario, Secundario y Universitario) que concurran a un establecimiento de gestión pública o privada con aporte estatal, ya pueden comenzar a utilizar el Boleto Estudiantil Gratuito 2019.

De esta manera, aquellos estudiantes que ya se encuentren inscriptos desde 2018 podrán comenzar a cargar el atributo 2019 en cualquier Terminal Automática de SUBE, y descargar a través del formulario de inscripción (gba.gob.ar/boleto) la credencial 2019.

En tanto que los alumnos que no hayan realizado el trámite de inscripción durante el año pasado podrán comenzar a hacerlo desde ahora. A diferencia de años anteriores, esta vez se podrá finalizar dicha inscripción en una cabecera de Transporte o en una sucursal del Correo Argentino.

Cómo iniciar el trámite

Para iniciar, informaron desde la Provincia, el trámite se deberá completar el formulario de inscripción en la web oficial de Boleto Estudiantil Gratuito: www.gba.gob.ar/boleto. La gestión podrá realizarla el estudiante solicitante o su madre, padre o tutor.

Para concluir la inscripción, los estudiantes o sus padres deberán dirigirse al Punto de Registro seleccionado, con su DNI (si el estudiante es mayor de edad) o con DNI y fotocopia del DNI del estudiante en el caso de padres o tutores.

Cabe mencionar que los alumnos que realicen la inscripción durante este año y no tengan tarjeta Sube se les entregará una en forma gratuita y por única vez. El plástico será entregado al momento de la finalización del trámite en los Puntos de Registro (cabeceras de Transporte o sucursales del Correo Argentino). En caso de que posean la tarjeta Sube, deberá ser registrada en la web www.argentina.gob.ar/sube

Universitarios

Los estudiantes de Nivel Universitario continuarán con el mismo mecanismo de inscripción y las precargas se acreditarán en el transcurso del mes. Para solicitar el beneficio, deben ingresar al portal web de su facultad o al sistema SIU Guaraní y completar el formulario correspondiente al Boleto Estudiantil Gratuito.

Más carga

Cabe recordar que desde este mes, tal como informó EL DIA, la carga mensual que la Provincia acredita en la Sube en concepto del Boleto Estudiantil pasó “de $585 a 810”, según confirmaron a este diario fuentes del Ejecutivo bonaerense. La actualización del beneficio llegó como consecuencia del último aumento tarifario en el transporte, ocurrido el pasado 15 de marzo.

Como se sabe, el mínimo del colectivo pasó a $19,20, mientras que el de tren se disparó a $7,75. “Cada vez que la tarifa sube se ajusta el monto para que los usuarios puedan cubrir 45 viajes mensuales”, precisaron desde el Gobierno.

No obstante, desde la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) reclaman, entre otras cuestiones, “la actualización efectiva del monto del Boleto Educativo”. En ese sentido, exigen que la “carga” que hace mensualmente la Provincia en la tarjeta Sube de los estudiantes adheridos al sistema esté “por encima de los $900”. Argumentan que con el monto actual no pueden cubrir los mencionados 45 viajes.

También, suman a los reclamos que “por fallas en la web” no pueden inscribirse al beneficio. Como se dijo, el trámite se inicia de manera on line en la página oficial de la Provincia o en el sistema Siu Guaraní de cada unidad acádemica, para el caso universitario. En el Gobierno aseguran que eso solo sucede “cuando no hay clases, porque el servicio está en reparación, pero funciona durante el ciclo lectivo”.