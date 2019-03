El espacio dedicado a los caídos en las Malvinas, dominado por el abandono

Placas sucias, rotas o directamente ausentes. Numerosos monolitos se utilizan como cestos de basura. Hay banners con los nombres de los ex combatientes rotos o con grafitis. Uno falta desde hace dos años. Indignación

| Publicado en Edición Impresa

A una semana del 2 de abril, el denominado Bosque de los Caídos que se extiende en torno al Centro Cultural Islas Malvinas provoca, como mínimo, una profunda indignación.

Numerosos monolitos ya no tienen las placas con las fotos y los datos de quienes dieron su vida en la guerra. Se los utiliza como basureros. Y las placas que sobreviven están sucias y deterioradas. Los banners con los nombres de los caídos y ex combatientes en general, rotos. Uno falta desde hace dos años. Hubo un hermoso banco. Ya no está. La falta de limpieza -y de medidas de seguridad- campea a sus anchas en el lugar.

Desde el Municipio aseguraron que “hay un plan” para restaurar y poner en valor el lugar, al tiempo que apuntaron al vandalismo como causa del estado del emblemático sitio que recuerda a quienes participaron de la guerra y a quienes cayeron en combate.

“Ayer (por el lunes) me llamó un ex combatiente que no es de La Plata, pero que el fin de semana vino de paseo y fue al lugar. Estaba enojado, y con razón, porque no está su nombre. Es inmenso el deterioro que ha ganado a ese espacio”, reflexionó, en diálogo con este diario, el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Hugo Robert.

Subrayó que desde hace años vienen insistiendo “sobre una cuestión clave, como es que ese espacio de memoria permanente no es del Cecim ni de los ex combatientes, sino de la Ciudad toda. Corresponde que la Comuna se haga cargo de su cuidado y mantenimiento”.

Robert puntualizó que “La Plata es la ciudad que más ex combatientes tiene. Merece contar, entonces, con un lugar digno, cuidado, para recordarlos y homenajearlos”, dijo, para rememorar a quienes salieron hacia la guerra de la Malvinas desde el Regimiento 7 y desde el Comando de la 10º Brigada.

Uno de los banners que tienen los nombres de quienes participaron de la guerra en general y de los caídos “falta desde hace dos años”. Otro está roto. Los monolitos que “fueron pensados para poner en cada uno la foto de un compañero caído, sus datos, y qué le hubiese gustado hacer con su vida, se encuentran sucios, rotos o directamente faltan, y en esos huecos se tira basura”, lamentó el titular del Cecim La Plata.

Dolor

Las placas a las que se refiere Robert están ubicadas sobre unos monolitos de cemento, encabezadas por la leyenda “Ex soldados conscriptos pertenecientes a unidades platenses, caídos en combate”.

Debajo de ese encabezado hay una foto del soldado. Y al pie, el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, y el sitio y fecha en que cayó en combate. Luego dice: “Lo que la guerra le truncó”, tras lo cual puede leerse “quería estudiar”, en un caso, “buscaba trabajo”, en otro, y sueños relacionados al deporte, la música y más.

Después, antes del remate con el logo del Cecim y el de la Municipalidad, resaltan las palabras “Memoria, Justicia, Soberanía”.

Observar esas placas llenas de tierra, o rotas, o directamente ausentes, causa en enorme dolor. Y así lo manifiestan los ex combatientes a las autoridades del Cecim. “Lógicamente, somos receptores de las quejas, de las justas quejas. Hemos intentado varias veces reunirnos con autoridades del Centro Cultural, pero con poca suerte”, aseveró el titular de la entidad.

“Nadie se hace cargo”

Desde el Cecim resaltaron que “a diferencia de otras ciudades, aquí nunca pedimos monumentos rimbombantes. Fueron los trabajadores del ARS (Astillero Río Santiago) los que nos donaron esas tres torres que representan la memoria, la justicia y la soberanía. Y luego, como parte de un proyecto integral, está el Bosque de los Caídos, que nunca llegó a ser bosque, y que hoy sufre de un escaso o nulo mantenimiento”.

Reiteraron que “es un espacio de toda la Ciudad. Lo hemos dicho mil veces a las autoridades. Pero nadie se hace cargo”, lanzaron.

Hugo Robert recordó, asimismo, que “se está incumpliendo una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante por unanimidad en 2016, norma que fue sancionada en octubre y promulgada en noviembre de ese año, que declara a todo el perímetro de la Plaza Islas Malvinas como sitio de la memoria”.

En efecto, el 3 de noviembre de 2016 se aprobó la ordenanza Nº 11.424, que en su artículo 1º reza: “Declárese sitio de la memoria a la Plaza Islas Malvinas y las dependencias del Centro Cultural Islas Malvinas, que se encuentra en el predio de las calles 19 entre 50 y 54”.

En el artículo 4º asegura que “el departamento Ejecutivo designará un director del Espacio de la Memoria Islas Malvinas a propuesta de organizaciones de derechos humanos reconocidas en la ciudad de La Plata, que coordinará todas las actividades con la secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad”. Dicho director “estará a cargo de la gestión de contenidos referidos a la temática de DDHH y de la cuestión Malvinas que se lleven a cabo en el Centro Cultural y de la Memoria”.

El 6º y penúltimo artículo autoriza al Ejecutivo comunal “a efectuar los gastos que demande el cumplimiento de la norma, imputándose los mismos a las partidas presupuestarias correspondiente del presupuesto de gastos vigente”.

“Hay un plan”

En el Municipio explicaron que “el espacio había sido restaurado, en conjunto con las obras que se hicieron para recuperar el emblemático Centro Cultural Islas Malvinas, junto a la instalación del monumento a los caídos que reza las consignas de Memoria, Justicia y Soberanía, inaugurado por el intendente Julio Garro en abril de 2017”.

“En este contexto, y atento a los ataques vandálicos que terminaron dañando el espacio público tan especial para la ciudad, se trabajará en un plan de recuperación del lugar”, aseveraron en 12 y 51.

Dijeron que el proyecto “es promovido por la secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental a través de la dirección de Restauración Patrimonial y la dirección de Derechos Humanos” de la Comuna. E informaron que “se van a instalar luminarias, los monolitos faltantes y sus respectivas placas de acrílicos, junto a tareas de parquización del lugar”.

“El objetivo es restaurar y modernizar el lugar, generando un paseo que recuerde a todos los caídos en Malvinas. Se buscará realizar una restauración completa de todo el jardín de los caídos”, acotaron.

Y puntualizaron que el Municipio “viene trabajando, desde la dirección de Derechos Humanos, junto a los familiares de los caídos para llevar adelante una actualización de los datos de las placas a raíz de que había errores en la obra. Y se instalarán fotos más nítidas que permitan recordar a los héroes de Malvinas”, finalizaron.

Placas sucias, rotas o ausentes. Banners deteriorados; uno falta desde hace dos años

“Siempre decimos a las autoridades que ese espacio no es del Cecim, sino de la Ciudad toda”

El Concejo declaró la plaza y el centro cultural sitio de la memoria. La norma no se cumple.