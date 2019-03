Encuesta.-Jubilados hablan de las dificultades para llegar a fin de mes

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, jubilados de la Ciudad se refieren a las dificultades para llegar a fin de mes a raíz de los aumentos en alimentos y servicios como el agua, la luz y el gas, entre otros.

"No veo correctamente el origen de esto, pero así no se puede seguir viviendo. Hay que buscar, cuidar el peso. Yo pregunto, no voy al primero que me ofrece algo", dijo un hombre.

Una mujer sumó, en cuanto a dónde observa los incrementos: "Los remedios, los impuestos la comida, todo aumentó. Es un desastre. No sé a donde vamos a ir a parar. Cada vez hay más gente desocupada. He recortado mucho: salidas, viajes, no puedo ayudar a mi hija".

Otra relató: "Yo soy jubilada de Salud y pedimos que el presidente haga algo. Es algo muy dfícil lo que estamos viviendo. No nos alcanza para la medicación. De verdad. El dice lo del 'carro juntos', pero está muy difícil".