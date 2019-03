Un barrio en shock tras la captura de un artesano acusado de matar a su pareja

María del Luján Alva era docente, tenía 40 años y al principio su muerte se investigó como un suicidio. Los vecinos aseguran que Luis Villa “parecçia un tipo tranquilo”. Lo indagaron, se negó a declarar y seguirá detenido

“Parecía bueno, tranquilo”. Así definieron sus vecinos al artesano Luis Alberto Villa (41), quien fue detenido en las últimas horas sospechado de haber asesinado a su pareja, la docente María del Luján Alva (40), y preparar la escena para simular un suicidio.

De acuerdo a los testimonios recogidos por este medio en la cuadra de 79 entre 8 y 9, donde vivía Villa y escenario en el que fue cometido el presunto femicidio, el hombre vivió toda su vida en el barrio y tenía una “excelente relación” con el resto de los vecinos.

“Yo a él lo conozco desde que nació”, le dijo a EL DIA el frentista que vive en el inmueble lindero al de Villa, en la esquina de 79 y 9. “Conmigo tenía una relación 10 puntos; me ayudaba mucho con mi mamá, que está enferma y no puede caminar. Yo le tocaba la puerta para que me ayude a moverla y se venía corriendo”, aseguró.

Los fondos de ambas viviendas están separados por una medianera y en las tardes de calor “se escuchaba cómo se divertían los chicos en la pileta”, agregó. Villa tiene tres hijos producto de dos parejas anteriores a Alva, mientras que ella era madre de una adolescente de 13 años. La relación habría comenzado unos tres años.

En tanto, un frentista que habita en la vereda opuesta (del lado par), calificó al acusado como “una persona tranquila”, que “nunca generó un quilombo”. Para todos ellos, la relación entre Villa y Alva era “extraña”. “A ella la veíamos poco acá, cuando llegaba se metían en la casa y después al auto. No era muy sociable”, detallaron.

“Cuando vino la Policía a hacer el allanamiento pensamos que se trataba de las pericias por el suicidio, nunca creímos que podía haber sido un crimen”, le explicaron a este medio.

Por otro lado, ambos vecinos alegaron no haber oído “nunca gritos ni discusiones”, algo que en la investigación figura de otra manera.

Es que, según fuentes de la pesquisa, el mismo día en que la mujer fue hallada sin vida, el 4 de febrero pasado, personal del Gabinete de Homicidios se entrevistó con un grupo de vecinos que afirmaron haber “escuchado una pelea” previa.

En el domicilio de los Villa quedó el padre del acusado, quien se encontraba “muy golpeado” por el hecho, comentaron en el barrio.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield (UFI Nº 15), quien ayer indagó al imputado por “homicidio calificado por el vínculo”, que contempla la pena máxima. No obstante, fuentes judiciales indicaron que el sujeto se negó a declarar.

Como muchos de los noviazgos del nuevo milenio, gran parte del nexo entre el sospechoso y la víctima transcurría a través de las redes sociales. En los perfiles de cada uno se pueden apreciar diversas declaraciones de amor que se dedicaban entre ellos. El 11 de septiembre de 2017 (Día del Maestro), Villa le escribió a María del Luján -quien era fanática del conjunto de rock “Soda Stéreo”- el siguiente mensaje:

“Feliz día lujancita!!! Nunca me voy a cansar de decirte que sos la mejor maestra del mundo, porque se del amor que das a cada uno de tus alumnos día a día,y nunca te olvidas de ninguno, que termina el día y seguís con la cabeza en ellos pensando en que podes hacer para sacarles una sonrisa o en que trabajar para ver un progreso en ellos [...] Te amo Lujan Villa (SIC)!!!!!”

Más cerca en el tiempo, en mayo del año pasado, y en respuesta a una foto de la pareja publicada por ella, él le escribió: “Yo también te amo mi gordita!! como no amarte con la familia que me diste!! Pero te adoro por lo que sos conmigo, la mujer de mi vida (SIC)”.

Ese ida y vuelta constante tuvo un corte abrupto a fines de diciembre de 2018, cuando, conforme a lo revelado por allegados, tuvo lugar la primera crisis “fuerte”. Poco más de un mes después, Villa aparecería muerta.

UN RELATO “MINUCIOSO”

Como informó este medio, el último 4 de febrero Villa llamó al 911 para denunciar que había encontrado a su mujer ahorcada en el comedor de su casa. Ante los policías que acudieron a al lugar dio un reporte “minucioso” de las circunstancias del hallazgo, con detalles que llamaron la atención de las autoridades. Asimismo, policías de la DDI recogieron testimonios que hablaban de una “discusión” en las horas previas. La autopsia determinaría luego la detección del denunciante. El informe forense reveló que “las características del estrangulamiento y del surco que había dejado la soga que rodeaba el cuello de Alva, no eran compatibles con el de un cuerpo suspendido” y que “el rostro de la víctima presentaba tres golpes compatibles al de un puño”.

Villa dijo que halló a su mujer ahorcada. Para el forense, el surco del cuello era de estrangulamiento