Apoyo mundial a la familia Lin por la muerte de Lucas en la pileta del Lincoln

Una lluvia de apoyo recibió la familia Lin, que pide verdad y justicia por la muerte del pequeño Lucas en la pileta de la colonia del Colegio Lincoln. Desde Australia, Estados Unidos, Francia y distintos rincones de nuestro país se generó una cadena de carteles que inundaron las redes sociales en las últimas horas y emociona a los Lin.

Luego de que días atrás se habían sumado famosos como Adriana Salgueiro, "Carna" y hasta Malena Solda con videos en los que piden que esta muerte no quede impune, ahora llegó esta oleada de mensajes que se transformó en una movida internacional. Claro que Min, el papá del pequeño, está por demás emocionado con este apoyo que llegó desde varios países.

Uno de los carteles está tomado en Italia y tiene de fondo la catedral de Milan, más conocida como Duomo. Otra de las fotos fue sacada en Australia, con el emblemático centro de artes escénicas de Sidney. Por otro lado, desde Francia también se hicieron eco de este reclamo. Desde las ciudades francesas de Pantin y Saint Jean Pied de Port, y las estadounidenses de Pennsylvania y Saddle Brook, como de Lima, Perú, se unieron al "cartelazo" por Lucas.

Por otro lado, la familia de Ying, la mamá de Lucas, pidió justicia desde China y también se tomó la foto con el cartel que se hizo viral y ya recorre el mundo.

Entre los sitios argentinos que se solidarizaron encontramos las provincias de Salta, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán y Río Negro, entre otras. Mañana, en tanto, a las 19 se oficiará una misa en la iglesia San Ponciano, a un mes del fallecimiento.

Cabe recordar que Marcos Echaniz, coordinador de la colonia del colegio Lincoln donde falleció el pequeño de 5 años, ahogado en una pileta, fue indagado durante alrededor de tres horas. El hombre de 32 años primero narró su rutina de trabajo y explicó que por la mañana "pasaba por la administración" para "dejar la lista de presentes del día anterior y me entregaban la lista de ese día". Luego se dirigía al Colegio y abría el portón para el ingreso de los padres y los nenes. De allí iban al predio. Cerca de las 10.30 se tomaba el desayuno y a las 12.30 el almuerzo.

Sobre el fatídico día de la muerte de Lucas, indicó que "después del almuerzo yo me quedo en el sector de las plantas", pero luego, la profesora Camila Cercatto "me dice si me podía acercar a las gradas que quedan en la cancha del futbol 11 que habían tenido la primera idea para la fiesta de fin de colonia". Marcos señala que serían más de las 15.30 y que allí también estaba el ayudante Lautaro Ramos. "Los nenes empiezan a practicar una coreo", dijo sobre la actividad que duró unos minutos. "Luego me dirijo hacia la carpa del jardín para ver si estaba Leticia porque ella estaba enterada de esa coreo para preguntarle que opinaba ellla (...) cuando me estoy acercando empiezo a escuchar que me gritan 'vasco vasco'". Carolina Muro se le acercó corriendo y cuando él le preguntó qué pasaba "me dice que un nene había tragado agua". Y siguió: "Vi a Martin Argüelles al costado de la pileta arrodillado haciendole RCP al nene (...) me dice "no se, no sé, no lo vi".

Al cierre de su declaración, Marcos subrayó que la abogada del colegio, Marisa González, "nos dice si alguno de los dos (por Osvaldo Ramos) podíamos decir que estábamos dentro de la pileta cuando ocurrió el hecho, por el tema del seguro. Nosotros con Osvaldo dijimos que no". También aclaró que él no podía dar órdenes a los distintos profesores. "Solo iba si necesitaban de mi ayuda".