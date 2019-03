Menos que un suspiro: la maldición de Sol con sus novios

No tiene suerte en el amor, al menos, es lo que parece. A la chica del clima no le duran las relaciones. La última, un récord: dos días

| Publicado en Edición Impresa

La temporada marplatense trajo para Sol Pérez un par de amoríos breves. Pero hubo uno que pareció más serio. O al menos ella apostaba a que fuera así. Aunque al final la relación le duró mucho menos de lo que hubiera querido: solamente unos días. Para colmo, entre que lo “blanqueó” y se peleó, pasaron sólo dos días.

Por lo que se publicó en las últimas horas, la sensual actriz y vedette creía haber encontrado el amor hace alrededor de un mes. Nada hacía parecer que la pasión se fuera a terminar, después de que las conversaciones dieron lugar a salidas y mucha diversión.

“Nos llevábamos muy bien. Compartíamos salidas de amigos. Veníamos saliendo y el viernes le dije que me acompañe a un evento. Salió en todas las fotos. Era todo muy natural”, comenzó contando la propia Sol.

La rubia aseguró también: “El no era mi novio y yo no era su novia, así que era todo muy natural. Pero pasó algo que no me gustó y decidí borrarlo de todos lados. No lo sigo más en Twitter ni en Instagram”, reveló durante una nota con el programa “Involucrados”.

La panelista Cora de Barbieri quiso saber más y Pérez dio detalles: “Me dijo de salir, yo le dije que sí pero que no quería ir a bailar. Me dijo que le avise cuando esté libre. Le mandé un mensaje. A la media hora, nada. Le vuelvo a mandar un mensaje y me dijo ‘yo te dije que iba a bailar’. Ahí decidí borrarlo porque ni le interesó en explicar nada”, relató.

Aunque había química entre ellos y se llevaban bien, el muchacho “ya venía con un par de actitudes que no me gustaban”, señaló la ex Chica del clima.

Pero, ¿quién era? De tanto caminar por La Feliz y pasar por el Torreón del Monje, Sol conoció al joven empresario Rodolfo Parato, uno de los dueños de la histórica confitería.

El viernes pasado se encontraron en Helena Beach, donde celebró su cumpleaños Flor de la V. De ahí fue que muchos se animaron a hablar de la presentación en sociedad del nuevo novio de Sol Pérez. Sin embargo, las cosas no funcionaron.