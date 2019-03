Ironía de Heinze después de la sorpresiva derrota: "Soy un gran fracasado"

Gabriel Heinze apeló a la ironía para contestar una de las preguntas que le hicieron luego de la sorpresiva derrota de su equipo ante Real Pilar por la Copa Argentina.

Primero el DT de Vélez puntualizó que "En casi todo el partido a mi me gustó el equipo. De esta manera había que jugar estos partidos. No pudimos convertir y ellos en la que tuvieron lo hicieron...Luego seguimos de la misma manera y me gustó que el equipo nunca se desordenó. Lo único que me queda es el sabor de no haber convertido", opinó sobre la histórica derrota.

Sin embargo, cuando uno de los periodistas le hizo notar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro, vale recordar que Real Pilar milita en la Primera D, cuarta y última categoría del fútbol argentino, Heinze disparó con ironía: "Entonces estás adelante de un gran fracasado como soy yo".