Luismi volvió a los clásicos: fiesta en el Faena y reanimación en el baño

Aprovechando la “ausencia” de su novia, el divo habría montado una gran juerga en el hotel: terminó “ido” en un jacuzzi

Como en aquella película donde una despedida de solteros se va de las manos y los amigos pierden al “soltero”, Luis Miguel se habrá preguntado al levantarse el miércoles: ¿qué pasó anoche?

Es que, según la versión que lanzó Luis Ventura al aire de “Involucrados”, Luismi fue protagonista, durante su última noche en Argentina, de una fiesta tan espectacular que habría perdido la conciencia, generando terror en sus secuaces que pasaron del éxtasis de una fiesta con drogas, mujeres y sexo a no poder despertar a Luismi.

“Tenían terror en el Hotel Faena, ¡mirá si se les muere!”, relató Mariano Iúdica en el programa done contó que el cantante estuvo “al borde de la muerte” tras una fiesta con “sexo, alcohol y drogas”. “Fue alarmante para todos los que estaban. Él estaba ido… Hay fotos y videos que son tremendos”, lanzó el conductor.

Y Ventura agregó más detalles sobre una noche de juerga que se habría ido de las manos. “Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño (sic) de las chicas y los excesos”, contó el periodista.

“A Luismi se le fue la mano, tuvo taquicardia y no podía respirar”, contó Ventura

Y reveló que “a Luis Miguel se le fue la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios. Luis Miguel se iba a ir ayer, pero se va hoy (por ayer, jueves) del país. Demoraron la salida por este tema. Hay una mujer que lo acompaña hace años, Urbana, quedó desencajada porque lo conoce y lo vio muy mal. El jacuzzi estaba desbordado…”.

SIN CONOCIMIENTO

Según el relato, al ver a Luismi totalmente ido, casi sin conocimiento, y lo llevaron al baño para reanimarlo. “Le dieron los primeros auxilios hasta que llegara la urgencia” y Luismi salió a flote, todos respiraron aliviados, pero, claro, hubo que retrasar la partida.

“Esto empieza en el momento que desaparece su novia Moli, que ponía condicionamiento a los descontroles de Luis Miguel”, lanzó Ventura. La “desaparición” de la modelo Mollie Hannah Gould, claro, se da en un extraño contexto: a la blonda la vieron en la noche porteña con Matías Tasín, el ex de Nicole. Aunque Nicky fecha la separación en febrero, muchos apuntan a que si bien había crisis con el ex de Jimena Barón, la infidelidad fue la gota que rebasó el vaso.

Con Mollie fuera del panorama, Micky se sintió libre y habría desatado una de sus famosas juergas. “Esa noche estuvo Karina Jelinek con una amiga en el hotel, esa noche hubo multisexo, en la habitación 601”, lanzó Ventura. “Karina me dice que se fue a las 2.30 de la mañana sin haber visto a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca la vieron salir, no sé si participó de eso. Eso fue el sábado. Esto se repitió del martes para miércoles”. Epa: quizás piense en Karina la próxima vez que cante “la última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel castigo”...

Así que hemos tenido un “revival” completo de Luis Miguel: volvió su música, volvieron los boleros, volvió “Suave”, todo cortesía de la serie de Netflix que relanzó su carrera a nivel global; y también volvieron los problemas sobre el escenario, esos que alienaron al público en la última década (los dos shows en el Campo Argentino de Polo tuvieron quejas similares: problemas de sonido, fastidio del cantante y un recital donde cantó poco e hizo cantar mucho). Y regresaron además las noches de descontrol, una constante en sus visitas pasadas a Buenos Aires, en las que el mexicano llegaba al país envuelto en misterio y se iba rodeado de mitos y versiones de vedettes sobre supuestas noches de desmanes.