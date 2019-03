Sin paz por la luz: en el oeste volvieron a pasar casi un día sin servicio y hay bronca

Abasto, Olmos, Arana e Ignacio Correas fueron los barrios con más quejas. “Caen dos gotas y se corta el suministro”, reclamaron

Después de la tormenta de viento y lluvia y que el jueves por la tarde se registró en la Región, algunos barrios se quedaron a oscuras y un día después continuaban en la misma situación. Es lo que sucedió ayer en un sector de Abasto, Olmos e Ignacio Correas, desde donde varios lectores de EL DIA, angustiados, se comunicaron para dar cuenta de la falta del suministro que provee Edelap.

Una de las zonas de los padecimientos es la de 208 y 521, donde el servicio incluso se interrumpió previo a la tormenta pero desde entonces la situación seguía -ayer a la tarde- siendo la misma: no tienen energía. “Estamos sufriendo un prolongado apagón en Abasto. Ya llevamos mas de 12 horas sin luz. Esta situación se repite ante cada lluvia por más mínima que sea. Edelap no responde, evidentemente se olvidó de los usuarios”, manifestó Graciela de 208 y 521. Ayer, alrededor de las 18, comenzó a ponerse negro en toda la Región, minutos después fue el tiempo de las ráfagas de viento y antes de las 19 se largó un intenso chaparrón que luego fue mermando en su intensidad pero continuó hasta prácticamente la medianoche. Por su parte, Claudio Manduca informó que “no tenemos luz desde 44 y ruta 36 hasta Etcheverri, desde ayer a las 19:30”.

Miguel Vallejos, por su parte, se comunicó para denunciar que hasta ayer al mediodía estaba sin luz en su casa de 43 entre 219 y 220 “desde ayer, antes de que empiece la tormenta. Siempre lo mismo y los que están enganchados tienen servicio”.

Claudia Iriarte es vecina de 195 bis entre 44 y 45 y se comunicó telefónicamente con este medio para dar cuenta de que “antes de la tormenta, cerca de las 18, se cortó la luz. Llamé a Edelap y después de mucho intentar me atendieron pero me dijeron que sabían del corte pero no supieron decirme cuándo iban a restablecer el servicio ni pudieron darme ninguna información”.

Mónica Pérez, por su parte, vive en 44 y 200 y según relató “se cortó la luz ayer a las 18 antes de que se largara a llover y siendo las 10:30 seguimos sin servicio. Edelap responde que ya está solucionado, cosa que no es cierta”.

En tanto, desde Villa Alba Leandro asegura que “como en todas las tormentas estamos sin luz en la calle 125 y 606. No se puede vivir así”. También le apuntó a la prestataria: “Edelap siempre dicen lo mismo, no dan solución”. Un lector de 13 y 633 dio cuenta que también padece problemas con la luz desde la tormenta del jueves y que ayer aún seguían sin servicio. El vecino de ese sector de Arana sostuvo que “nuevamente el desprecio de una empresa que se tiene que ir. Siempre lo mismo”.

Desde Ignacio Correas también EL DIA recibió fuertes quejas. “Otra vez sin luz, hasta cuándo Edelap se va a reír de nosotros”, expresó indignado un usuario, quien contó que “el ramal Camacho sufre cortes permanentes de energía y encima no contestan nuestros reclamos”. Ariel, que vive en la zona, contó que desde la calle 29 hacia el este y las calles 695, 696 y 696 bis “no tenemos luz desde hace 13 horas. A pesar de los reclamos de los vecinos a Edelap no vino nadie. El Centro de Salud de 29 y 696 tampoco tiene luz y no pueden atender”.

Por otro lado, un sector de Ringuelet también se vio afectado por la tormenta. Según contó un lector del diario, “cayeron dos gotas y se cortó la luz. Desde las 19:15 sin servicio, esto es un desastre”. Luego informó que cerca de las 6 de la mañana de ayer volvió a tener suministro eléctrico, pero tras varias horas de penurias.

La empresa Edelap informó que “se está trabajando en las tareas de reparación” y estimaban restituir el servicio durante la jornada de ayer.