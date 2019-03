El clan Maradona revolucionado otra vez: Diego reconocerá a tres hijos que tuvo en Cuba

La noticia la dio su abogado, Matías Morla, y expande a ocho el club de herederos. “Faltan tres para el equipo de once”, dijo irónica Gianinna: a las hijas “originales” no les gustó la novedad...

| Publicado en Edición Impresa

Como si nada. Así dio Matías Morla la noticia más explosiva de la semana: Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba. “Yo respeto a tanto a Jana, como a Junior, como a los chicos de Cuba, como a Dalma y Gianinna”, lanzó en letrado al aire de “Nosotros a la mañana”, el programa de Fabián Doman. Y el conductor, probablemente avisado de la bomba que se venía, no la dejó pasar: “¿Quiénes son los chicos de Cuba?”, le preguntó Fabián Doman. Y Morla amplió: “Son tres, que yo hablo”.

Tremendo: parece que, como en sus épocas de jugador, donde Diego pone el ojo, pone la bala. Así, serían ocho los hijos de Maradona, de seis mujeres distintas: además de Dalma y Gianinna, el clan se completa con Jana, a quien tuvo con Valeria Sabalain tras una breve relación; Dieguito Fernando, su hijo con Verónica Ojeda; y Diego Jr., fruto de la relación extramatrimonial de Maradona con su madre, Cristiana, en Nápoles.

Sin embargo, Morla aclaró que los chicos cubanos todavía no son reconocidos por Maradona: “Falta una charla mía con Diego. A la fecha, no (los reconoció), pero Diego se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo...”, contó.

Morla reveló además que “son hijos de dos mujeres diferentes” con las que Diego compartió veladas de pasión en sus días en Cuba. A la isla llegó en el 2000, buscando recuperarse de sus adicciones, y permaneció allí hasta 2005: de aquellos días se conocen varias leyendas sobre su actividad, deslizadas incluso por su entorno de aquellos años, relacionadas a conductas poco rehabilitantes. De hecho, el propio Morla había lanzado en octubre que “estuvo mucho tiempo en Cuba… En ese momento no tenía pareja, estaba soltero. Se portó mal...”, avisando que no sería raro que aparecieran más hijos del Diez.

El abogado dijo además que Diego ya conoce a los chicos gracias a un encuentro a puertas cerradas que realizó en 2016, cuando viajó a la isla para el entierro de Fidel Castro.

Morla remarcó que la existencia de estos tres nuevos herederos se sabe desde 2004, pero ahora trasciende debido al avance de los juicios de filiación. Aunque no está comprobado genéticamente, desde hace tres años el futbolista les brinda ayuda, contó. El siguiente paso en este juicio de filiación podría ser que Maradona se someta en forma voluntaria a los estudios de ADN para que después el juez resuelva si se dicta la paternidad o no.

Historia de un amor

Los chicos tienen entre 18 y 20 años, pero Morla no quiere contar más hasta no contar con la autorización de los nuevos herederos. De todos modos, don la noticia explotando en los medios, las historias comenzaron a aparecer. “Una de las madres es la novia famosa que él tuvo”, contó Yanina Latorre. “Diego se habría puesto de novio en el año 2001, el bebé vino en el 2004, cuando Claudia y Diego ya estaban separados”, siguió Latorre. Claudia y Diego e separaron en 2000 y se divorciaron en 2003, aunque Claudia siguió de cerca a su pareja y lo acompañó en la recuperación “hasta que vi que no todo era recuperación”, dijo ayer la ex del Diez.

Ahora, si la relación de Maradona y su novia cubana comenzó en 2001, y “ella tenía 19 años cuando estaba embarazada”, como contó Yanina, “Diego empezó con ella siendo una menor de edad”.

Yanina cerró largando un dato tremendo: “La relación se terminó a causa del embarazo. Él estaba muerto, enamorado, pero la sacó corriendo. Le dijo que el bebé no era de él, que era una pu... y la sacó corriendo. Pero una noche, Diego se arrepiente y la va a buscar”. Pero “ella, con una dignidad fuera de serie, le dijo que no. ¡Tenía 19 años!”

La panelista contó que “ahí Diego tuvo un accidente, que fue muy famoso. Él iba en un auto y chocó contra un camión. Quedó aplastado. Ahí empezaron sus problemas óseos con la rodilla. Diego salió de la casa de ella y se quiso estrellar contra un camión: fue derecho. De hecho, están las declaraciones en Cuba, pero no se tiene acceso a todas las declaraciones. El chofer del camión declaró que Maradona le dio de lleno, que no fue un accidente, que se quiso matar... Obviamente (Matías) Morla me lo va a negar todo, pero me lo está diciendo una persona que confío plenamente porque estaba ahí, iba en el auto con él”.

“Los chicos que llegaron después son un poco más chicos y son de la otra mujer. Esto Diego siempre lo supo y nunca los quiso reconocer”, agregó la panelista.

¿Por qué ahora?

El modo en que Matías Morla dio a conocer la noticia pudo parecer natural, pero pareciera claro que, siendo el abogado de Diego, hubo cierto cálculo en comunicar ahora la noticia. La primera versión fue que la historia de sus hijos cubanos aparecerá en la serie que Amazon prepara sobre Maradona: el futbolista firmó por muy buen dinero los derechos de su vida, pero no tiene opinión ni incidencia sobre su contenido, y adelantarse a la emisión podría ser una manera de controlar la situación antes de que explote.

Sandra Borghi tuvo otra teoría, sin embargo: “Hay una estrategia de Maradona. A él no le importan los tres hijos que va a reconocer. Está reconociendo tres hijos porque le conviene. Los reconoce ahora porque acaba de sacar la cuenta y habrá mirado a Morla y le debe haber dicho ‘no le voy a dejar un mango a estas dos’ (a Dalma y Gianinna). Repartí la herencia con cuanto hijo encuentres. Que no les extrañe que ahora aparezcan más hijitos”.

Matías Morla había adelantado que Diego “estuvo mucho tiempo en Cuba y se portó mal”