Tití Rodríguez se anotó en la remontada del DC United ante Rapids

| Publicado en Edición Impresa

Lucas Rodríguez marcó el tercer gol de la victoria del DC United de Estados Unidos ante Colorado Rapids por una nueva jornada de la MLS. El conjunto que tiene en sus filas a otro ex Estudiantes como Luciano Acosta, comenzó perdiendo en condición de visitante con un gol de Benny Feilhaber, a los 11´de la etapa inicial. Sin embargo, el mencionado Acosta igualó a los 35´del primer tiempo, Chris Durkin consiguió la ventaja a los 38´y Lucas Rodríguez cerró una gran reacción, con el tercero, a los 43´del PT. Ya en el complemento, a los 21´, Kei Kamara le puso cifras definitivas a un encuentro cambiante.

Con este resultado, el DC United llegó a la punta del torneo en la Conferencia del Este. Tras siete jornadas, el equipo que tiene en sus filas también a Wayne Rooney, acumula 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y una caída.

Ezequiel Barco conquistó los dos tantos de su equipo, Atlanta United, que superó a New England Revolution en la continuidad de la fase regular de la Conferencia del Este. El ex Independiente abrió la cuenta a los 29 de la primera etapa y la cerró a los 4m. de la segunda. En ambos casos, Barco, quien había ingresado por el ex Banfield, Eric Remedi, recibió sendas habilitaciones de su compatriota Héctor Villalba, ex San Lorenzo.

En Atlanta también se desempeñaron González Pirez (ex Estudiantes y River), Escobar (ex Newell’s) y Martínez (ex River). Además, Los Ángeles Galaxy, equipo que dirige Barros Schelotto, se impuso por 2-0 a Philadelphia, con goles de Zlatan Ibrahimovic.

SIN DIFERENCIAS EN BRASIL

Por la primera etapa de la final del Campeonato Paulista, San Pablo y Corinthians igualaron 0 a 0. Mauro Boselli estuvo en el banco de Corinthians, pero no vio acción. Por el lado de San Pablo, Jonathan Gómez corrió la misma suerte.