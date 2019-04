El ingeniero que restauró la Catedral de La Plata habló del incendio de Notre Dame

Se trata del ingeniero Jorge Farez, docente titular de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, quien hace 20 años encabezó la finalización de la emblemática edificación platense. Confía en la tecnología de Francia para restaurar el templo arrasado por el incendio

Jorge Farez es el ingeniero que estuvo al frente de la magnánima complementación de la Catedral de La Plata, una obra que consistió básicamente en la edificación de las dos enormes torres frontales y que estuvo postergada durante décadas por problemas en los cimientos, hasta que finalmente vio la luz en 1999. En el marco del incendió de la Catedral de Notre Dame, eldia.com lo consultó para trazar algunas analogías con respecto al lamentable acontecimiento que conmueve al mundo entero y que, en el caso de La Plata, causa una particular solidaridad con el pueblo francés debido a la similitud de ambos templos (de impronta gótica) y a la identificación que estas obras generan en la ciudadanía.

Farez, quien además es docente titular del Taller de Estructura de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, analizó desde un punto de vista técnico que esta clase de incendios como el que ocurrió en Notre Dame "ocurre cuando no se toman todas la precauciones para trabajar sobre ese tipo de materialidad, esto quiere decir que hay intervención de gente que no ha procedido como corresponde". En ese sentido, señaló que durante la restauración llevada a cabo en La Plata y que finalizó hace dos décadas, en la cual estuvo al frente de la obra, "tomamos todas la precauciones", al tiempo que advirtió que "trabajar con fuego en estos casos no se puede, a no ser que existan permisos especiales". De todas formas, remarcó que "son estructuras diferentes, es muy difícil que esto ocurra en un templo como el de La Plata, las probabilidades son menores, aunque tampoco es imposible, por lo que tuvimos que estar siempre precavidos".

Farez señaló que para el caso platense "en el año 1999 se aplicó la última tecnología, pero que el Estado intervino para actualizar la protección y se está instrumentando para convocar a una obra". Y añadió que "la nueva estructura de la Catedral, es de hierro y acero, preparada para estos casos, y que además cuenta con madera ignífuga para retardar cualquier formación de un eventual incendio".

De todas formas, más allá de las fortalezas de la estructura, el prestigioso ingeniero no descartó "situaciones imposibles e improbables" de incendio. Puede ser que "la madera desaparece y el hierro queda inutilizable", que es lo que tratan de determinar autoridades francesas con respecto al templo parisino para direccionar los pasos a seguir de cara a su recuperación.

Farez confió en que Francia cuenta con la tecnología y los recursos necesarios para restaurar el templo de Notre Dame, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Al respecto, remarcó que "no creo que se vuelva a repetir la misma materialidad por un tema de seguridad. Habría que estudiar muy bien. Debe replicarse con en el material más adecuado, pero es una decisión más allá de lo constructivo. A veces está la idea de replicar igual pero será distinta por protección y seguridad".

En este sentido, Farez arrojó algunos datos que son de orgullo para La Plata y el país, ya que al ser consultado si la terminación del diseño de nuestra catedral se tomaron parámetros de otros países o templos similares, afirmó que la obra fue íntegramente local, tanto desde lo estructural como en lo ornamental. "Nosotros en el proyecto ejecutivo de La Plata no tomamos parámetros porque se desarrolló íntegramente acá. Para los ornamentos de cobre le dimos total libertad al escultor para desarrollar su creatividad. Moldeamos en yeso y arcilla y luego fuimos al cobre y quedó elemento eterno. Eso fue único. Todo con escultores platenses, con mano de obra platense, todo en la Argentina. Incluso el símil piedra fue un desarrollo propio, inclusive las máquinas para llevar a cabo estas realizaciones". En ese sentido, respondió que "sería muy osado" brindar asesoría en Francia, aunque expresó que el caso de la catedral de La Plata es una experiencia que bien podría ser tenida en cuenta para la restauración de Notre Dame, que seguramente será replicada con otra materialidad para garantizar la seguridad que requieren las construcciones actuales.