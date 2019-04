El dólar bajó a $42,65, en el debut de las ventas oficiales

Fue la sexta caída consecutiva, en medio de una fuerte oferta del sector agroexportador. El billete pasó de tocar valores máximos en marzo a casi el piso de la banda cambiaria

| Publicado en Edición Impresa

El dólar minorista bajó ayer 62 centavos o 1,48% y cerró a $42,65 promedio, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina comenzó con la venta de 60 millones de dólares por día hasta fin de año -a través de dos subastas diarias-, con miras a financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y a generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

En la primera licitación de U$S 30 millones el precio promedio fue de $41,55, mientras que en la segunda -por el mismo monto- la cotización media se ubicó en $41,6538.

Las divisas que el Central puso a disposición son parte de los U$S 10.800 millones correspondientes al cuarto desembolso del crédito stand by por U$S 57.100 millones, acordado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional.

En tanto, en el segmento mayorista la divisa retrocedió 56 centavos y finalizó a $41,62.

A LOS VALORES DE MARZO

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que esta fue la sexta caída consecutiva del tipo de cambio mayorista “que lo alejó de los máximos históricos y lo dejó sobre el final del día en un nivel similar al del 22 de marzo”.

De hecho, con el precio de ayer, volvió a acercarse a la parte inferior de la banda de no intervención del Banco Central que ayer se ubicó en mínimos de $39,73 y un techo de $51.42

“La fuerza de los ingresos, a los que se sumaron la subasta oficial, alimentaron el flujo de ventas y justificaron la nueva caída del dólar mayorista”, agregó Quintana.

Daniela Wechselblatt, CFO, titular de DW Global Investments, explicó que la respuesta del mercado ante la venta de dólares del Tesoro “fue positiva” dada la estabilidad cambiaria que vivimos esta jornada.

Sin embargo, Wechselblatt advirtió que la cantidad de dólares que se subastan “es irrisoria si llegara a haber una corrida cambiaria”.

Mauro Mazza, analista de research de Bull Market Brokers, detalló que “entre Hacienda y los embarques de aceite y harinas de soja se liquidaron unos U$S 170 millones. Hoy el mercado pasó de tener un faltante a un excedente de unos U$S 80 millones”.

Para Mazza, posiblemente el miércoles o el próximo lunes “comience aparecer algo de demanda de inversores del exterior luego de los pagos de los bonos del Tesoro TO23 y TO26 que podrían generar una dolarización de portafolios. Luego del lunes o martes de la semana que viene esperamos que la apreciación vuelve a estar en plaza”.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron U$S 733 millones de dólares, un 36% menos que el viernes.

Operándose alrededor del 45% en los más cortos, siendo los precios de abril y mayo, $42,44 y $44,25 (con tasas del 47,94 % y 50,14%).

Mientras tanto, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en U$S 76.887 millones, con una caída en la jornada de 17 millones de dólares.

SUBIÓ LA BOLSA

Por su parte, el índice Merval subió ayer 1,24% en la Bolsa porteña, impulsado por la buena perfomance de los papeles de empresas financieras y cortó así dos jornadas de caídas consecutivas.

En el panel líder, las ganancias fueron encabezadas por Grupo Financiero Valores (4,96%), Transener (3,49%), Transportadora de Gas del Sur (3,00%) y Grupo Financiero Galicia (2,97%). En cambio, las pérdidas fueron lideradas por Ternium (4,10%), Mirgor (2,82%) y Aluar (2,66%).

Por el lado de la renta fija en dólares, los bonos finalizaron con mayoría de alzas de hasta 2,0% y los rendimientos se ubicaron entre el 4,7 y 14,4% anual para los plazos de hasta 10 años. En tanto, los bonos en pesos finalizaron con mayoría de pérdidas de hasta 2,0% mientras que el riesgo país operó sin cambios a 808 puntos.

62 Centavos. Bajó el dólar en el mercado cambiario, cotizando a $42,65 en la sexta caída consecutiva, en gran medida debido al incremento en las ventas del sector agroexportador. Centavos. Bajó el dólar en el mercado cambiario, cotizando a $42,65 en la sexta caída consecutiva, en gran medida debido al incremento en las ventas del sector agroexportador.

60 Millones de dólares Colocó ayer el Banco Central en dos operaciones de 30 millones cada una a un promedio de $41,55 en la primera y de $41,6538 en la segunda, en el inicio de la operativa acordada con el FMI para calmar al dólar Millones de dólares Colocó ayer el Banco Central en dos operaciones de 30 millones cada una a un promedio de $41,55 en la primera y de $41,6538 en la segunda, en el inicio de la operativa acordada con el FMI para calmar al dólar

41,62 Pesos Cerró el dólar mayorísta, acercándose al piso de $39,73 establecido como la banda inferior fijada por el Banco Central para contener la evolución del dólar. Pesos Cerró el dólar mayorísta, acercándose al piso de $39,73 establecido como la banda inferior fijada por el Banco Central para contener la evolución del dólar.