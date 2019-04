Sigue el drama en vasto sector de Gonnet por falta de agua desde el lunes

Desesperados, vecinos piden por el retorno del suministro. También hay problemas en Villa Castells

En un vasto sector de Gonnet, el servicio de agua potable dejo de funcionar el pasado lunes y todavía miles de usuarios permanecían con las canillas secas, según denunció esta tarde Claudio, vecino damnificado.

El hombre aseguró que el corte del valioso suministro abarca, por lo menos, de 15 a 21 y desde 493 hasta 495. Según estima, el faltante podría extenderse a otras zonas de la localidad.

En este marco de desesperación, afirmó que realizó reclamos ABSA, desde donde le informaron que “se registró un problema de bombeo”.

Tal como informó ayer eldia.com, también vecinos de Villa Castells arrastran desde hace varios días con dificultades con el aprovisionamiento de agua .

Por caso, Graciela, de 11 y 502, manifestó que "estamos todos así, en una situación complicada. Yo me levanté hoy y no pude hacer andar el lavarropa. Apenas sale un chorrito que no te sirve para llenar el tanque".

La mujer contó que, por este problema, "una veterinaria en 13 y 495 tuvo que suspender los turnos porque en pleno baño de un perro no les alcanzaba para el enjuague"