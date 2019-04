Estacionar mal, la nueva “moda” platense que acapara casi el 80% de las multas

La Comuna labró en el primer trimestre del año 18.033 actas de infracción. El 78%, por mal estacionamiento

Estacionar respetando las reglas parece ser una (sana) costumbre que la inmensa mayoría de los automovilistas platenses eliminó de su agenda. Los números hablan por sí solos: casi 8 de cada 10 multas de tránsito labradas por los inspectores municipales entre el 1º de enero y el 31 de marzo fueron por mal estacionamiento.

En el informe del área de Tránsito de la Comuna correspondiente al primer trimestre del año se detalla que, en ese lapso, se realizaron más de 18 mil multas (18.033, exactamente) debido a “diversas infracciones” en la vía pública.

Asimismo, durante los primeros 90 días de 2019 se procedió a secuestrar 794 vehículos motorizados.

El “hago lo que quiero”, como dio en llamar este diario a la extendida práctica de estacionar en cualquier lugar, lejos de mermar parece estar extendiéndose día a día en el caótico paisaje del tránsito platense.

Lo peor del caso es que los ejemplos no abundan. La semana pasada, un empleado municipal, primero, y otro coche oficial cuyo conductor no pudo ser identificado, fueron pescados in fraganti haciendo todo lo que no hay que hacer. El trabajador de la Comuna dejó la camioneta oficial obstruyendo una rampa para personas con discapacidad. Fue denunciado por un vecino y el Municipio lo suspendió por varios días -sin cobro de haberes- y lo obligó a realizar un curso de educación vial. El otro vehículo oficial estacionó obstruyendo todo el ancho de la vereda, en 51 entre 3 y 4, y fue reportado por un lector a eldia.com.

DE TODOS LOS COLORES

La Dirección de Control de Tránsito especificó los distintos tipos de infracciones relacionados a mal estacionamiento que, como se indicó, dio lugar al 78% del total de actas labradas.

“El 30,52% de las multas (5.503) pertenecen a vehículos que estacionaron en calles donde está prohibido detenerse”, apuntaron en el área comunal de Tránsito.

Añadieron que el 19,1% (3.453 multas) fueron por detener el vehículo en una ochava.

El 11,41% (2.058) se labraron a conductores que estacionaron en sitios reservados.

Y el 6,29% (1.135 contravenciones) correspondió a vehículos estacionados en doble fila.

En el segundo lugar del “ranking” aparece, lejos, una infracción cada vez más recurrente y sumamente peligrosa: el uso indebido del celular. Por ese motivo se hicieron 656 multas (3,64% del total del trimestre).

En tanto, se confeccionó un total de 589 actas (3,27%) a vehículos que estacionaron “pisando” la senda peatonal.

La tabla de posiciones de infracciones continúa por el sendero del mal estacionamiento. En zonas de rampas para personas con discapacidad se elaboró el 3,18% de las actas, y por estacionamiento arriba de veredas, el 3,02%. Por realizar carga y descarga en horarios prohibidos, 2,26%; pasar semáforos en rojo, 1,44%; estacionar delante de garajes, 1,18%, y circular a contramano, el 0,44%.

El restante 14% reúne distintos tipos de contravenciones tales como “motociclistas sin casco” y “estacionamiento sobre ramblas”, entre otros.

MES POR MES

El informe precisó que “hubo una evolución mensual en las actas elaboradas”. Por caso, durante enero se realizaron 4.912, en febrero 5.065 y en marzo 8.056.

El secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, aseguró que están “aumentando los operativos de control vehicular, con el objetivo de reordenar el tránsito y mejorar la seguridad en las calles”.

“Mediante operativos conjuntos entre distintas áreas municipales estamos logrando que se genere una mejor convivencia vial”, opinó el funcionario.

En cuanto al secuestro de rodados, se detalló que entre los 794 que fueron quitados a sus conductores hubo 607 motos y 187 autos.

En este caso también se registró una evolución mensual. Durante enero fueron secuestrados 186 vehículos, durante febrero 234 y en marzo 374.

Por último, en 12 y 51 destacaron que “los controles viales también permiten estar más cerca de situaciones que puedan ser de inseguridad”.