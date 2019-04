| Publicado en Edición Impresa

Huracán entrenó ayer en el predio “La Quemita” pensando en el duelo ante San Lorenzo de mañana por la Copa de la Superliga. Si bien Antonio Mohamed aún no definió el once inicial, por el momento se perfila una sola modificación: el ingreso de Araujo por Morella, quien vio la tarjeta roja. Por el momento no volverían Damonte y Rossi, mientras que Mancinelli continúa con su recuperación.