“ Es una comisión que se le cobra a la Patria por hacer las cosas bien”

Así le habría dicho Muñoz, ex secretario de Néstor, al ex contador de los Kirchner. Dijo que Cristina le sacó apoyo y por eso confesó

Por primera vez en televisión, el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares reveló más detalles de su vínculo con ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el dinero que se transportaba en bolsos entre Santa Cruz y Buenos Aires.

En una entrevista que se difundió anoche por el programa “La cornisa”, que conduce Luis Majul, contó además por qué decidió colaborar con la Justicia -se presentó como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas- y brindó precisiones de cómo estaba diseñado el circuito para guardar dinero durante la era K.

Manzanares relató cómo y por qué había guardado en su casa bolsos con dinero que le había dado Muñoz. Y dijo de dónde provenía: “La retiraba (Muñoz) de remesas que llegaban a Río Gallegos, que venían en el Tango 01 y en un avión privado que estacionaba cerca de un hangar”, indicó.

“Muñoz me dijo que le hiciera un favor. Porque en el lugar en el que estaba (la plata) habían intentado robarle. Y que le guardara el dinero hasta que elija un nuevo lugar. Era hacerle un favor. Pero después empezaron a aparecer más cosas, como la operación Neuquén que era preexistente a mi entrada en la economía de Muñoz. Y más. Y más”, contó el arrepentido desde su prisión y confirmó que le dijo a sus abogados que no pidan su excarcelación porque va a pagar por sus delitos.

“Le pregunto a Daniel, ‘¿para qué robar tanto?’. Y él me dijo: ‘no, no, acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la Patria por hacer las cosas bien’. Por ejemplo, “eliminar la deuda externa”.

Detalló que Muñoz le había dicho que “era la comisión por las cosas que hacía” y que cada vez que llegaba a Buenos Aires proveniente del sur traía valijas y “se sentaba en el auto, llamaba por teléfono y avisaba que terminaba la tarea”. El llamado, según señaló, “sería al ‘mandante’” pero “nunca escuché que lo nombrara o que dijera alguna palabra que me significara que estaba hablando con quien yo pienso que estaba hablando”. Pero Manzanares admitió que Muñoz actuaba por “el mandato de Néstor”.

Antes, contó que se transformó en arrepentido porque se sintió “abandonado, ninguneado y desprotegido” por “la familia Kirchner como por la familia Muñoz”. También porque uno de sus hijos, de 16 años, le pidió que diga lo que supiera para que lo dejen salir de la cárcel.

Manzanares contó que en alguna oportunidad fue a pedirle ayuda a la ex presidenta Cristina Kirchner y que la respuesta lo sorprendió: “Se le llevó una lista de gastos y la doctora dijo que ella era una mujer jubilada, embargada y vieja. Me dijo que me bancara mi suegro que para eso mi suegro tiene plata”.

Además, detalló como fue el momento en que la ex jefa de Estado le dijo: ´menos mal que se murió Daniel Muñoz´. Estimó que para él “Cristina no era parte de estos movimientos” pero “no podía ignorarlos”.