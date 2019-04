Los candidatos se jugaron todo en el último debate electoral por la presidencia de España

Este domingo se definirá el futuro color del gobierno



Los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno de España se jugaron hoy las últimas cartas en un debate televisivo que volvió a estar centrado en la crisis secesionista de Cataluña y las posibles alianzas que definirán el futuro color del gobierno.

El presidente del gobierno saliente, el socialista Pedro Sánchez, favorito a ganar la votación, apostó todo al voto útil socialista: "No está en mis planes pactar con quien me pone un cordón sanitario", dijo en referencia a los liberales de Ciudadanos, ante la primera pregunta de los moderadores, que le recodaron su preferencia por acordar con la derecha tras los comicios de diciembre de 2015.

"Es muy importante concentrar el voto en el único partido que puede batir a la derecha y la ultraderecha", añadió en el arranque del segundo y último debate en menos de 24 horas, dejando claro que aspira a formar un gobierno monocolor, pese a que los sondeos pronostican que deberá buscar apoyos.

Los candidatos del conservador Partidos Popular (PP), Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, se relevaron en el papel de líderes de un eventual gobierno alternativo de derecha, intentando minar la credibilidad de Sánchez, al que insisten en acusar de "mentiroso", por decir que no pactó con los secesionistas.

Por su parte, Pablo Iglesias intentó hacer valer el poder de su partido Unidas Podemos para garantizar un gobierno progresista ante "la evidencia de la necesidad de un gobierno de coalición", intentado romper con la estrategia de voto útil de Sánchez.

"Estamos dispuestos a formar gobierno con el PSOE y no entiendo por qué Sánchez no descarta hacerlo con Ciudadanos, muchos votantes progresistas no lo entienden", subrayó.



También hizo su papel de guardaespaldas: "decir que (Sánchez) es un golpista o amigo de terroristas...son barbaridades. Los enemigos de España son los corruptos. El problema territorial no es solo Cataluña", remarcó Iglesias.

La inédita batalla organizada por el grupo privado Atresmedia se desarrolló con menos reglas que de la víspera en la TV pública, lo que facilitó el intercambio entre los candidatos, pero no evitó la confrontación, el insulto y las acusaciones cruzadas de falta a la verdad.

"Yo no he pactado con los independentistas. Es falso. Es falso", remarcó Sánchez ante la insistencia de sus adversarios.

El duelo fue más dinámico e interesante en cuanto a los contenidos, ya que se habló con más profundidad de temas como las pensiones, la violencia de género, o cuestiones ignoradas anteriormente, como la inmigración. El líder socialista incluso propuso una reforma constitucional en profundidad pero nadie recogió el guante.

"Sánchez gobierna con los que quieren liquidar mi país y yo no voy con ellos ni a la vuelta de la esquina", reiteró Rivera, quien defendió la posibilidad de un gobierno alternativo de la derecha, como el de Andalucía, donde Ciudadanos gobierna con el PP, tras recibir el apoyo de los ultraderechistas de Vox en la investidura.

"Voy a tender la mano al PP para formar gobierno. Más claro, agua", señaló el líder de Ciudadanos, quien buscó destacar en positivo su perfil liberal frente al conservador Casado en temas como el aborto, que defiende, o la eutanasia.

Casado, por su parte, entró más fuerte que en el primer debate afirmando que "Sánchez es una muñeca rusa", dentro del cual caben sus aliados de izquierda, los independentistas vascos y catalanes, quienes apoyaron su moción de investidura que en junio de 2018 desbancó al ex presidente Mariano Rajoy.

"El problema de Sánchez es que es el candidato favorito de los independentistas", del "terrorista Arnaldo Otegi", lanzó el líder del PP, que mostró un perfil más duro en su afán de mostrarse como el líder de un PP renovado.

No negó la posibilidad de pactar con Vox, el partido de extrema derecha que es la gran incógnita de estas elecciones, puesto que de sus resultados depende en gran medida el rumbo que tomará el país.

Con casi un 40% de indecisos, los expertos señalan que al margen de la magnitud del efecto Vox, las elecciones las definirán los eventuales votantes de centro derecha, que dudan entre PSOE y Ciudadanos.

Sin embargo, mientras Ciudadanos está empeñado en ocupar la derecha, el electorado mayoritario se encuentra en el espectro de centro izquierda, con lo que una gran movilización beneficiaría a los socialistas.