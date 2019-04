Sri Lanka, la ex colonia con un triste pasado de guerra civil

El país asiático, también conocido como “lágrima de la India”, soportó más de tres décadas de un duro conflicto armado debido a tensiones étnicas que aún persisten

| Publicado en Edición Impresa

Sri Lanka, víctima de una reciente ola de atentados del extremismo islámico, es una isla del océano Índico que alberga un mosaico étnico y religioso y que sufrió hasta 2009 más de tres décadas de conflicto de los separatistas tamiles.

Ubicada frente a la punta sur del subcontinente indio, la isla de 65.000 km2 (también conocida como “lágrima de la India” por su curiosa forma de gota y su ubicación en el mapa) tiene 22,5 millones de habitantes, dos terceras partes de los cuales son cingaleses. Los tamiles, segunda etnia del país, representan algo más del 15% de la población, y están concentrados en el norte y noreste del país.

La gran mayoría de los habitantes de Sri Lanka son budistas (70%, esencialmente cingaleses), mientras que los hindúes, principalmente tamiles, representan el 12%, los musulmanes el 10% y los cristianos en torno al 7%.

Sri Lanka, antes llamado Ceilán, se convirtió en colonia británica en 1815 tras haber estado bajo control portugués (1505-1656) y holandés (1656-1796). El último monarca cingalés reinó de 1798 a 1815. Hasta 1948, el colonialismo inglés estuvo allí y estableció una economía basada en las plantaciones de té y arroz. Para el cultivo del té, importó literalmente miles y miles de trabajadores de la etnia tamil, desde el sur de India hasta las tierras de Sri Lanka.

Sin embargo, los tamiles eran -y siguen siendo- minoría, y siempre han denunciado ser víctimas de prácticas discriminatorias por parte de la mayoría cingalesa en el poder. En 1972, los tamiles lanzaron una campaña por la independencia. La guerra se desató en 1983 y la rebelión tamil fue aplastada en mayo de 2009 por el ejército, bajo un gobierno de mayoría cingalesa, al final de una guerra que causó unos 100.000 muertos, según datos de la ONU.

En aquel entonces, los atentados con bomba eran moneda corriente y tenían atemorizados a los habitantes cuando caminaban por la calle o tomaban el transporte público.

Han pasado los años y Sri Lanka, que recién en 1972 cambió el nombre colonial de Ceilán, de origen portugués, por el actual, no ha podido superar la tensión étnico-religiosa.

En el último lustro, los choques entre budistas y musulmanes han sido recurrentes. En 2017 hubo unos 16 incidentes violentos contra musulmanes, que generaron la creación de “comités de reconciliación” en todos los distritos del país. En 2018, el Gobierno declaró durante diez días el estado de emergencia -por primera vez desde 2011- tras unos disturbios contra los musulmanes que dejaron tres muertos.

La minoría cristiana, víctima de los atentados del domingo, no suele ser blanco de la violencia en el país. Por el contrario, los católicos son vistos como una fuerza unificadora porque los hay tanto entre los tamiles como entre la mayoría cingalesa. Por eso es que golpeó particularmente que los ataques a las iglesias -dos católicas y una evangélica- coincidieran con el Domingo de Pascuas.

Los fieles cristianos constituyen el 7,4% de la población en un país dominado por el budismo, y ascienden a 1,2 millones de personas. Entre estos, el 85% se declara católico y el resto protestante. Algunos cristianos son mal vistos porque apoyan las investigaciones exteriores sobre los crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas armadas contra los tamiles.

RECONCILIACIÓN AÚN PENDIENTE

Un gran interrogante es por qué no se logró una reconciliación tras la sangrienta guerra civil. Analistas y activistas políticos concuerdan en señalar que el gobierno se interesó poco en promover la reconciliación.

Una vez terminada la guerra, el gobierno de Sri Lanka transformó la derrota del movimiento insurgente de los Tigres Tamiles (tal el nombre de los rebeldes) en una victoria sobre toda la población tamil de religión hindú, desplegando alrededor de 400.000 militares en la isla. A los tamiles se les confiscaron tierras en el norte para uso militar y turístico.

Según un informe del centro de análisis internacional Crisis Group, con sede en Bruselas, “el proceso de paz se centró exclusivamente en dos bandos: el Partido Unido Nacional (UNP) que gobernaba entonces y los Tigres de Liberación Tamil. Las elites políticas del sur fueron excluidas del proceso e incluso, entre los tamiles, quienes no eran de grupo de los Tigres no tuvieron ningún papel; tampoco lo hizo la importante comunidad musulmana, que representa alrededor del 7 % de la población. Gran parte de la dinámica del conflicto está dentro de las comunidades étnicas, y el hecho de que el proceso de paz no haya abordado este problema hizo improbable la paz”.

Pese a la tensión étnica permanente, el turismo en Sri Lanka ha crecido de forma sostenida desde la firma de la paz hace diez años. Según datos del Banco Mundial, la isla pasó en solo dos décadas de recibir 360.000 visitantes (1997) a 2,1 millones (2017). Esto ha significado un desarrollo industrial que permite ver un crecimiento del PBI y una renta per cápita de 3.850 dólares, según datos de 2016.