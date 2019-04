El "nuevo" Higuaín animó una fiesta disfrazado de Elvis Prresley

Gonzalo Higuaín apareció disfrazado de Elvis Presley en la fiesta de cumpleaños de David Luis.

El argentino, quien parece haber tomado un nuevo camino en su vida luego del fuerte hostigamiento recibido en la Argentina por algunos goles errados en la Selección, fue uno de los animadores de la fiesta de disfraces.

Las fotos del "Pipita" personificando a Elvis Presley se convirtieron rápidamente en virales en las redes sociales.

Hace poco el futbolista declaró que "Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir. De decir "pasó esto y no salgo para no mostrarme". Ese fue un arrepentimiento de mi vida. Hay gente que hace tanto daño y cosas malas que sale a cara descubierta y sin vergüenza, y nosotros que no matamos a nadie, que hacemos las cosas bien, que sólo hacemos un deporte, ¿no podemos salir?".

Ahora decidió personificar a uno de los cantantes estadounidenses más populares del Siglo XX y que fue apodado como El Rey del Rock and Roll.

"Gracias David Luiz por tu cumpleaños. La música posiblemente no es buena. Me gusta la música brasileña, pero ahora reggaeton", dijo el goleador, micrófono en mano, arriba del escenario.