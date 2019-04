"Me negué porque tenía valores morales", dijo Bianchi sobre su rechazo a dirigir la Selección

El ex entrenador Carlos Bianchi confesó hoy que se negó a dirigir la Selección Argentina por sus "valores morales", que no coincidían con los manejos de AFA. "Me negué porque tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida, una forma que no coincidía con la Selección", manifestó el "Virrey", quien hoy cumplió 70 años.

En un reportaje que publicó el portal France Football, Bianchi recordó: "Dije que no en 1998, en marzo, para asumir después de la Copa del Mundo que se disputó en Francia; luego en 2004 y 2006". "Esto no es un arrepentimiento. Fue mi decisión. El hijo del presidente de la AFA (por Julito Grondona), ha dicho recientemente: 'Bianchi siempre ha sido el candidato número uno de mi padre' para dirigir al primer plantel nacional".

Según Bianchi, el fallecido Grondona le ofreció la Selección en el 98 porque tenía decidido no renovarle el contrato a Daniel Passarella tras la Copa del mundo de ese año.

Al referirse a su paso por Boca Juniors, donde alcanzó la cima de su carrera como entrenador con dos Copas Intercontinentales, el ex DT destacó que "Boca es un club diferente a los demás por su pasión". "Nací en Vélez, soy hincha de Vélez, pero es bueno reconocer que Boca Juniors es único", concluyó el ex jugador de París Saint Germain, entre otros.