Universitarios rechazan la oferta y paran el 30

Los docentes universiarios rechazaron ayer la propuesta del Ministerio de Educación para convenir paritarias este año por siete meses, entre marzo y septiembre, con cláusula de evaluación en octubre y una mejora salarial del 15 por ciento en tres tramos, y adhirieron al paro y la marcha del próximo martes 30.

Los dirigentes gremiales de CONADU y FEDUN rechazaron la oferta oficial de recomposición de los haberes en tres cuotas: un 5 por ciento en junio, otro 5 en agosto y otro tanto en octubre próximo, y también la propuesta de blanqueo de los montos en negro en enero de 2020.

Desde Adulp, expresión local de Conadu, resaltaron que la oferta fue rechazada “porque no contempla una cláusula de actualización automática, fundamental en este proceso inflacionario”.

“Después de las contundentes medidas de fuerza de la semana, el Ministerio tiene que entender que no puede hacer una propuesta que no contenga un mecanismo de actualización efectiva. Frente a una inflación del 12% en lo que va del año es inadmisible que nos hagan una oferta de aumento del 15% al mes de octubre. Sin cláusula de actualización automática no habrá acuerdo”, declaró Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.

Por su parte, el jefe de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun), Daniel Ricci, dijo que “la oferta de la cartera de Educación es absolutamente insuficiente en una coyuntura inflacionaria descontrolada, que golpea el poder adquisitivo del salario, y por los pronósticos a futuro. Además, un supuesto acuerdo debe contemplar la aplicación de una cláusula gatillo cada tres meses”. El dirigente sostuvo que la propuesta “es inaceptable”, exigió “un incremento mejor, el adelanto de la primera cuota y cláusula gatillo”, y reclamó que debe incluirse en junio en el salario básico “los montos no remunerativos otorgados en la paritaria de 2018”.

Ricci demandó la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo de la actividad, el aumento de los adicionales por postítulo (Especialización, Maestría y Doctorado) y la aplicación del plan de jerarquización laboral, y confirmó para el 2 de mayo otra reunión.

El gremio ratificó “el estado de alerta” para frenar “el deterioro del poder adquisitivo de los haberes y en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, y se sumó a la huelga nacional y a la movilización del 30 hacia la Plaza de Mayo. “Es preciso que cese las políticas económicas y sociales de ajuste y desindustrialización. La inflación, el atraso salarial, el tratamiento de la ley de blanqueo laboral y otras medidas que perjudican a los trabajadores”, señaló Ricci.