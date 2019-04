Por el feriado, el Cartonazo se define este jueves

| Publicado en Edición Impresa

Debido al feriado de mañana por el Día del Trabajador, en el que no se editan los diarios, la entrega de los números del Cartonazo será reprogramada. Así, los números publicados hoy serán reiterados el jueves, y aquellos correspondientes al miércoles serán publicados también ese día. Por este motivo, el cierre de la ronda semanal tendrá lugar -por única vez- pasado mañana a las 17, tiempo tope para declarar si el cartón cuenta con los 15 números ganadores del cartonazo.

ganadora del tv

Lectora de EL DIA desde que tiene memoria, Norma Biancaredú es asidua participante en los concursos organizados por el diario a lo largo de su historia, que llevan entregados miles de premios en efectivo, artículos para el hogar, casas y terrenos. Ayer, la fortuna tocó por segunda vez a su casa de Tolosa, con un televisor LED bajo el brazo.

Se trató del electrodoméstico que el Cartonazo sortea periódicamente entre las tarjetas semanales que no resultaron favorecidas con los $50 mil, pero siguen en carrera. “Es una gran y grata sorpresa” advirtió la vecina de 19 y 526: “una vez, hace tiempo, me había sacado una radio; me gusta acompañar estas propuestas y ahora tenemos una buena recompensa”.

Norma, una jubilada que vive junto a su marido y sus hijos, adelanta que “si bien tenemos un televisor parecido, vamos a encontrarle al nuevo un lugar para disfrutarlo, sin dudas”. Y advierte que “vamos a seguir participando de los concursos y leyendo el diario, eso sí, en papel porque da una experiencia única, más allá de la practicidad de los celulares y la computadora”.

Para participar en los sorteos por un televisor con tecnología LED y pantalla de 32 pulgadas se debe conservar la tarjeta no ganadora del Cartonazo, completar los datos en la grilla que figura al dorso y depositarla en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías de EL DIA, o en la sede central de diagonal 80 Nº817, teléfono 425-0101.

Dotado con premios tentadores que en ocasiones se acumulan para integrar “superpozos”, el Cartonazo entrega en las ediciones de EL DIA de cada viernes tarjetas o cupones con 15 espacios que deben ser llenados con los números que se publican.