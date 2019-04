Así funcionará la Ciudad ante el paro y el feriado

| Publicado en Edición Impresa

Por la huelga impulsada por un sector de los gremios y el feriado de mañana, por la celebración del Día del Trabajador, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

• Residuos

Hoy no habrá recolección en las delegaciones; mientras que en el casco urbano y primer anillo (122 y 137 desde 526 a 80), habrá recolección de residuos habituales y no habituales. Mañana no habrá servicio de recolección, tampoco barrido y limpieza.

• Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107, hoy y mañana.

• Control ciudadano

Ambos días llevará a cabo controles y recibirá denuncias en 20 y 50 y a través del 147

• Esparcimiento

La República de los Niños estará abierta de 10 a 18; mañana no habrá actividades artísticas ni recreativas

• Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido funcionará hoy pero no se implementará mañana.

• Mercado Regional

Hoy el Mercado Central abrirá sus puertas con normalidad, de 8 a 16. Mañana estará cerrado, al igual que el mercado Regional.

• Transporte

Choferes de algunas líneas de micros que recorren la Región se adhieren a la huelga de hoy. Mañana paran todos.

• CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoy y mañana estará abierto al público en el horario de 7 a 18; las tareas administrativas se realizarán hoy de 7.30 a 13.30; y mañana de 8 a 12 para servicios de cochería.

